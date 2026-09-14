Violences urbaines : un escadron de gendarmes mobiles déployé à Saint-Denis

La préfecture affiche sa fermeté face aux violences urbaines qui ont secoué Saint-Denis dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre 2026. Elle annonce un renforcement de la présence des forces de l'ordre avec l'envoie sur le terrain "dès ce lundi" de l'escadron de gendarmerie mobile en poste à La Réunion pour quelques semaines (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les quartiers du Chaudron, du Bas de la Rivière, de la Chaumière et des Camélias ont connu une nuit agitée. Dans la nuit de dimanche à lundi, des "incendies de poubelles, dégradations du mobilier urbain et des dispositifs de vidéoprotection, véhicules incendiés, obstacles sur la voie publique, rodéos et jets de projectiles" les ont touchés, selon le communiqué de presse de la préfecture.

Le préfet Patrice Latron condamne ces exactions en indiquant que "ces faits sont inacceptables. Mes premières pensées vont aux habitants de ces quartiers, qui subissent directement ces violences et leurs conséquences".

Par ailleurs, il tient à apporter son soutien aux "forces de l’ordre qui ont été prises pour cible, et les remercie pour leur engagement".

- Des moyens supplémentaires déployés dès lundi -

Il affirme enfin avoir demandé à ces derniers de "tout mettre en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de ces faits, afin qu’ils répondent de leurs actes devant la Justice, et de renforcer leur présence sur la voie publique dans les jours qui viennent".

Des moyens supplémentaires vont être déployés dès ce lundi avec l'envoi sur le terrain d'un escadron de gendarmerie mobile.

En provenance de Clermont Ferrand, cet escadron est présent à La Réunion depuis le début du mois d'août. Il restera dans l'île quelques semaines avant d'êtreemplacé par un autre escadron. Cette alternance est mise en place depuis plusieurs années dans notre île.

Selon la préfecture, les opérations de sécurisation et de contrôle vont se poursuivre dans les jours qui viennent "afin de prévenir toute reprise des violences et de rétablir durablement la tranquillité publique".

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