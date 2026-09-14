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Rappel conso : des lardons fumés rappelés pour un risque d'intoxication alimentaire

  • Publié le 14 septembre 2026 à 13:13
  • Actualisé le 14 septembre 2026 à 13:14
Rappel conso : des lardons fumés rappelés pour un risque d'intoxication alimentaire

Des lardons fumés de la marque Prix Mini, commercialisés dans les magasins de l'enseigne Coopérative U, font l'objet d'un rappel dans plusieurs territoires de France, dont La Réunion. Une non-conformité microbiologique liée à la présence de "Staphylococcus aureus", responsable d'intoxications alimentaires, a été détectée. Les consommateurs sont invités à ne pas consommer le produit et à le rapporter en magasin. (Photo DR)

Le rappel concerne des lardons fumés Prix Mini vendus en barquettes de 200 grammes, commercialisés entre le 8 et le 10 septembre 2026. La Réunion figure parmi les zones concernées par cette procédure de rappel.

Les références à vérifier sont les suivantes : GTIN 3660992013302, lot 7652370, avec une date limite de consommation fixée au 3 novembre 2026. Le produit doit normalement être conservé au réfrigérateur.

- Des troubles gastro-intestinaux possibles -

Selon la fiche publiée le 11 septembre 2026, le rappel est motivé par une "non-conformité microbiologique", avec un risque lié à Staphylococcus aureus, bactérie pouvant être responsable d'une intoxication staphylococcique.

"Les toxi-infections alimentaires causées par les entérotoxines staphylococciques peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux, principalement des vomissements, apparaissant dans les heures suivant l'ingestion. Ces symptômes disparaissent généralement rapidement", précise la fiche de rappel.

Les personnes ayant acheté ces lardons sont invitées à "ne plus consommer" et "ne plus utiliser le produit". Elles peuvent le rapporter dans leur point de vente afin d'obtenir un remboursement, ou le détruire.

vg / www.imazpress.com / [email protected]

Rappel, Consommation, Lardons

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