TO : la plage des Roches noires en travaux jusqu'au 18 septembre

Le territoire de l'ouest informe ses usagers, que suite à la forte houle, et dans le cadre de la prévention des inondations, des travaux de recalibrage de la plage des Roches Noires auront lieu dès ce lundi 14 septembre 2026 jusqu'au vendredi 18 septembre 2026 à 9 heures. Nous publions le communiqué de la collectivité, ci-dessous : (Photo TO)

Cette intervention est nécessaire pour éviter les risques de surverse de sable dans le port et ainsi maintenir les conditions de navigation pendant cette période de houle australe.

Pendant la durée des travaux, l’accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques seront interdits du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2026 à 9h.

Aussi, le stationnement sera interdit dans les rues de la Poste et du Port à Saint-Gilles-les-Bains :

• du dimanche 13 septembre à 22h au lundi 14 septembre à 9h ;

• du jeudi 17 septembre à 22h au vendredi 18 septembre à 9h.