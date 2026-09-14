Mort de Valère Narayanin à Saint-Denis : une autopsie ordonnée, des témoins, dont des policiers, entendus, la chute accidentelle envisagée

C'est une affaire dont ce serait bien passée la police de La Réunion en général et la brigade anti-criminalité territoriale (Bac T) en particulier. Dans la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2026, Valère Narayanin, homme d'affaires bien connu notamment du monde de la nuit, a été retrouvé mort dans le bar-restaurant le Nixon à Sainte-Clotilde (Saint-Denis). Le parquet s'oriente vers la piste d'une chute accidentelle dans les escaliers de l'établissement. La victime était en compagnie d'au moins deux policiers dont au moins un officier de la Bac T. L'un des fonctionnaires de police aurait été d'astreinte (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Les premières investigations orientent vers une chute accidentelle de monsieur Narayanin dans les escaliers du Nixon", il n'y a "pas d'élément sur l’intervention d'un tiers" a indiqué le parquet dimanche à 18h36 . "Les investigations médico-légales seront fixées ce lundi" ajoutait-il.

Toujours selon les premiers éléments d'investigation, c'est une chute dans un escalier à l'intérieur de l'établissement qui aurait été fatale à Valère Narayanin. Il était alors aux environs de 3h du matin.

Les secours ont été alertés par le personnel du Nixon. Ils n'ont rien pu faire pour la victime qui est décédée sur place.

Les forces de l'ordre se sont également rendues dans l'établissement. Une enquête a été ouverte par le parquet et une autopsie a été ordonnée afin de déterminer les raisons exactes de ce décès.

-Des témoins entendus par la police commissariat Malartic à Saint-Denis -

Les enquêteurs ont aussi à établir si le Nixon était légalement autorisé à être ouvert à 3h du matin. De même, il s'agira également de déterminer dans quelles circonstances les policiers, dont l'un possiblement d'astreinte, ont accompagné la victime au cours de la soirée.

Selon nos informations, des témoins ont été entendus au commissariat Malartic (Saint-Denis) à partir de 8h dimanche matin. Différentes sources indiquaient qu'un des policiers présents sur les lieux serait entendu dès que son état le permettra

"Les témoins présents sur place ont pu être entendues, leur état le permettant contrairement à ce qui a pu être écrit" a finalement tranché le parquet de Saint-Denis dans un message adressé à la presse à 11h23.

- La Bac T attire l'attention -

Ces faits dont se seraient sans doute bien passée la police arrivent après deux affaires ayant attiré l'attention sur la Bac T, créée il y a un peu plus d'un an et opérationnelle depuis le mardi 15 juillet 2025.

En mai 2026, Dobaï, chanteur réunionnais bien connu et filmé en train de chanter l'un de ses titres dans une voiture de la Bac T. Il le fait à la demande d'un policier gradé. Les images font le tour des réseaux sociaux et déclenchent une grande indignation au sein même de la police.

La vidéo de l'artiste a été faite par le policier lui-même, membre de la (Bac T. Il donne à Dobaï l'ordre de chanter avant de filmer en gros plan les menottes qui enserrent les mains du jeune homme. Autant de faits réprimés par la loi.

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En août 2026, le député du Gard, Yoann Gillet, porte-parole du Rassemblement national (RN), est en visite parlementaire à La Réunion. Il se met "en immersion" à Saint-Denis avec des policiers de la brigade anti-criminalité territoriale.

Très emballée, l'équipe du député d'extrême droite le filme aux côtés des membres de la Bac T à visage découvert avec leur accord. Cela alors, qu'il est d’usage à La Réunion, comme dans les autres territoires, de préserver l’anonymat des forces de l'ordre. Une précaution sans cesse demandée aux journalistes et aux équpes de communication des élus locaux notamment par la Bac T.

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A ce stade la préfecture et la direction de la police nationale à La Réunion n'ont pas encore réagi sur les faits de la nuit de samedi à dimanche

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