Saint-Denis : un motard tué dans un accident sur le Boulevard Lancastel

(Actualisé) Dans des circonstances encore indéterminées, un motard a été tué après avoir chuté sur le boulevard Lancastel en face du cimetière de l'est ce dimanche soir 13 septembre 2026. Il circulait dans le sens Sainte-Marie - Saint-Denis lorsque l'accident s'est produit. Les pompiers, le Samu et les forces de l'ordre se sont rendus sur place. Les secours n’ont rien pu faire pour ranimer la victime. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

A 21h la direction régionale des routes a informé que la circulation était rétablie dans les deux sens. Elle avait été interrompue pour permettre l'intervention des secours

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