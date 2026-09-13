Petite-Île : le sport à l'honneur pour petits et grands

Le lundi 14 septembre 2026, Petite-Île vibrera au rythme du sport avec deux évènements organisés en parallèle au gymnase et au stade régional Gaby-Folio. D'un côté, 350 élèves de CM1 et CM2 participeront à une journée de découverte de nombreuses disciplines sportives, de l'autre, la première Fête du sport au féminin proposera une journée dédiée au sport, à la santé et au bien-être. Deux rendez-vous complémentaires qui traduisent une même volonté : rendre la pratique sportive accessible à tous. Les ateliers débuteront à 8h et se poursuivront jusqu’à 15h30. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La commune de Petite-Île organise la première édition de l’événement national « Fête du sport » sur son territoire.

Organisée en partenariat avec les équipes enseignantes et les associations sportives locales, cette manifestation permettra aux élèves de découvrir et de pratiquer différentes disciplines : football, basket-ball, tennis de table, judo, lutte, gymnastique, tchoukball, échecs et activités sport-santé. Un questionnaire consacré à la culture sportive leur sera également proposé.

- Fête du Sport 2026 -

Dans le cadre des activités de la Maison sport santé de Petite-Île, la collectivité a mis en place un programme "sport à l’école" qui initie les élèves CE2 au tennis de table et ceux de CM1 au football, dans les cinq écoles de la ville. Cette action touche environ 350 élèves.

La ville de Petite-Île souhaite organiser un challenge inter-écoles pour ces deux disciplines, afin de rassembler les élèves et de favoriser un échange sportif en véhiculant les valeurs du sport.

L'objectif est également de promouvoir d’autres disciplines lors de cette journée, telles que le judo et la lutte, qui viendront enrichir l'initiative "sport à l’école" prochainement.

À travers cette première édition, la Ville souhaite prolonger l’élan des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, encourager la pratique régulière d’une activité physique et transmettre aux plus jeunes les valeurs de respect, de solidarité, de dépassement de soi et de vivre-ensemble portées par le sport.

- Fête du sport au Féminin -

En parallèle, la ville de Petite-Île est partenaire de la première édition de la Fête du Sport au Féminin, organisée par le Comité régional olympique et sportif de La Réunion (CROS Réunion), à proximité immédiate du gymnase, au stade régional Gaby-Folio.

Ouverte aux femmes de tous âges, avec une attention particulière portée aux mères de famille, cette journée sera consacrée au sport, au bien-être, à la santé et à la découverte.

Elle s’articulera autour de quatre villages et quatorze ateliers :

- un parcours en duo maman-enfant, associant découverte du football, défis sportifs et sensibilisation au sport et à la santé

- un village bien-être proposant notamment réflexologie plantaire, méditation, relaxation et massages

- un village santé et sensibilisation consacré notamment à l’endométriose, au cancer du sein et à l’autopalpation, au diabète et à la nutrition

- un village sport et énergie comprenant des activités de fitness, du Pilates, de l’Animal Flow, du KuduroFit, du Body Pound Fit, de la self-défense, des arts martiaux, une initiation à la boxe anglaise et du yoga.

Ces deux événements complémentaires traduisent une même volonté : rendre la pratique sportive accessible à toutes et à tous, sensibiliser aux enjeux de santé et faire du sport un vecteur de rencontre, d’épanouissement et de cohésion.