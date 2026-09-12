À la une de ce dimanche : Ice Hair 974, Chemin Pavé, un phoenix nommé Celine Dion, insolite, maladie du poumon noir et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 13 août 2026 : - Ice Hair 974 : après un cancer, Emmanuel crée sa marque et fait de sa passion pour les cheveux sa revanche sur la vie - Saint-Paul : une ascension sur le chemin pavé, vestige du passé - "Je vais bien": Céline Dion renaît sur scène après six ans d'absence - Insolite : du base jump au Trou de Fer, un enfant de 10 ans oublié sur une aire d'autoroute et ils déplacent un donjon - Dans les Appalaches, la "maladie du poumon noir" ronge de plus en plus les mineurs - La pa Météo France i di, sé zot i di – dimanche ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

En 2022, Imaz Press rencontrait Emmanuel Gallissiaz, alors âgé de 26 ans, pour parler de sa passion pour les "waves", style de coiffure où les cheveux forment un motif de "vagues". Le Bénédictin nous confiait déjà son ambition : créer ses propres produits pour les cheveux texturés. Quelques mois plus tard, un cancer du sang bouleverse ses projets et sa vie. Aujourd'hui, Emmanuel a 30 ans et revient avec Ice Hair 974 et une première gamme de trois produits. Une marque née de plusieurs années de travail, mais aussi d'une épreuve qui a profondément transformé son rapport aux cheveux et à la vie. Rencontre.

Ce dimanche 13 septembre 2026, pour notre balade, direction Saint-Paul, au Chemin Pavé à Bellemène. Départ depuis la Grande Fontaine, pour une montée en 1 h 20, soit 2 h 30, aller-retour. Ce chemin pavé a ressurgi du passé grâce à l’Association Sportive et Culturelle - Loisirs de Bellemène, dans le cadre d’un projet de valorisation du patrimoine. Exposition d’objets lontan, parc à cabris, poules, etc. : vous pouvez prendre une tisane et vous reposer. Toute la montée ou la descente se fait avec différents points de vue sur Saint-Paul, son étang, mais aussi sur Fond Jardin. Un chemin chargé d'histoire que Joseph connaît depuis son plus jeune âge, qu'il a parcouru pendant des décennies, jusqu'à ce que l'âge ne lui permette plus de s'y aventurer seul.

"On ne change pas", "All by Myself", "Pour que tu m'aimes encore"... Bouleversée par son retour sur scène après six ans d'absence, Céline Dion a enchaîné les tubes samedi soir pour le coup d'envoi de sa série de concerts près de Paris, une renaissance après des années marquées par la maladie.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre 2026, le voici. Un acrobate un peu fou s'est élancé en base jump au-dessus du Trou de Fer. En Espagne, il y a aussi l'histoire de ce pauvre garçon de 10 ans, oublié sur une aire d'autoroute. Ils sont forts... dans le nord du Japon, près de 1.800 personnes ont participé au déplacement du donjon du château de Hirosaki.

John avait l'habitude d'aller à la pêche avec son fils. Mais à 45 ans, dont 20 passés dans les mines de charbon de Virginie-Occidentale (est), aux Etats-Unis, il ne peut plus "rien faire".

Pour ce dimanche 13 septembre 2026, Matante Rosina prévoit un dimanche avec un beau soleil dès le matin sur l’ensemble de l’île. Dans l’après-midi, quelques nuages se développent dans les hauts. Un risque de petites averses localisées peuvent alors arroser les hauts du nord.