À retenir ce soir : 52 kg de drogues en classe affaires, jets de galets au Chaudron, culture de cannabis, Notre-Dame de La Salette et Football

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 12 septembre 2026 : - Interpellée à l'aéroport : en provenance de Guyane, la mule voyageait en classe affaires avec 52 kilos de drogues - Saint-Denis : des policiers visés par des jets de galets au Chaudron, trois personnes interpellées - Saint-Paul : un contrôle routier mène à la découverte d'une culture de cannabis - 180 ans de Notre-Dame de La Salette : messes, pèlerinage et festivités à Saint-Leu - Football : pas de match ce week-end, les clubs et leurs 30.000 licenciés paient les conséquences du conflit à la Ligue

Une mule d’une vingtaine d’années, originaire de Guyane et en provenance de Paris, a été interpellée le jeudi 10 septembre 2026 à l'aéroport Roland-Garros, avec plus de 50 kg de stupéfiants. Le jeune homme voyageait en classe affaires probablement pour tenter de tromper la vigilance des douaniers et des forces de l’ordre. Il s'agit de la plus importante saisie jamais réalisée sur un passager à La Réunion, indiquent les autorités.

Ce vendredi 11 septembre 2026, vers 22h40, les fonctionnaires de la police ont été visés par des jets de galets à Saint-Denis dans la rue Roger Payet au Chaudron. Le véhicule de la Brigade anti-criminalité (BAC) ainsi le véhicule d'un riverain ont été dégradés. Trois personnes ont été interpellées. Pour l'instant aucune information ne permet de préciser les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulées. Aucun blessé n'est à déplorer.

Lors d’un contrôle routier, les gendarmes de la communauté de brigades de Plateau-Caillou constatent une forte odeur de cannabis et la présence de pochons vides dans l’habitacle d’un véhicule. Soumis au dépistage des produits stupéfiants, qui se révèle négatif, le conducteur fait immédiatement l’objet de vérifications. Une enquête en flagrance est diligentée. Avec le concours du groupe d’investigations cynophile de Saint-Paul, les perquisitions permettent de découvrir un sachet contenant du cannabis et de mettre au jour une activité de culture et de revente. Le mise en cause est convoqué en Justice.

Depuis le jeudi 10 au vendredi 18 septembre 2026, les fidèles participent à la neuvaine à Notre Dame de La Salette, avant la fête célébrée le 19 septembre 2026 pour le 180ème anniversaire de l’apparition de la "Belle Dame". Un pèlerinage partira ce samedi 12 septembre à 17 heures de la paroisse de Saint-Louis en direction de l'église de Saint-Leu, où une messe sera célébrée à 4 heures, ce dimanche 13 septembre. Un rendez-vous festif avec des concerts et des animations, porté par la municipalité de Saint-Leu, aura ensuite lieu du 16 au 20 septembre, puis le 27 septembre 2026. Après les festivités, le pèlerinage et la procession aux flambeaux, les célébrations se poursuivront le samedi 19 septembre avec une messe à 10 heures sur la place de La Salette, présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng.

Les dirigeants des clubs de foot réunionnais sont dans l’incompréhension, ils ont appris la nouvelle de la suspension de tous les matchs de ce week-end des 12 et 13 septembre en même temps que la presse locale ce jeudi 10 septembre 2026 et parfois ce sont les médias qui les ont informés. Eux, étaient déjà dans la préparation des matchs à venir : l’accueil des arbitres, la gestion des déplacements, des locations de bus, l'accompagnement des 30.000 licenciés, et les dépenses financières que tout cela génère.