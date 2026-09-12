Interpellée à l'aéroport : en provenance de Guyane, la mule voyageait en classe affaires avec 52 kilos de drogues

Une mule d’une vingtaine d’années, originaire de Guyane et en provenance de Paris, a été interpellée le jeudi 10 septembre 2026 à l'aéroport Roland-Garros, avec plus de 50 kg de stupéfiants. Le jeune homme voyageait en classe affaires probablement pour tenter de tromper la vigilance des douaniers et des forces de l’ordre. Il s'agit de la plus importante saisie jamais réalisée sur un passager à La Réunion, indiquent les autorités. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le jeune guyanais transportait dans ses bagages 37 kg de résine de cannabis et 15 kg de cocaïne. Cette prise exceptionnelle qui intervient un jour seulement après la saisie de 17kg de stupéfiants sur une Britannique en provenance de Bangkok, via Chennai, le mercredi 9 septembre 2026.

"Pour les trafiquants, le coup est particulièrement dur, car au delà des produits saisis, la perte financière est énorme" notent les autorités.

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- Drogues à La Réunion : le territoire désormais "un marché, et pas un lieu de transit" -

La Réunion est désormais pleinement intégrée aux circuits du trafic international de stupéfiants. C’est le constat dressé le lundi 20 avril 2026 par la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot, qui évoquait une situation en nette évolution ces dernières années.

Elle soulignait également que le territoire est désormais "un marché, et pas un lieu de transit", marqué par des profits considérables pour les organisations criminelles et une hausse continue des saisies.

- Plusieurs mules interpellées à La Réunion depuis le début de l'année -

Depuis le début de l’année 2026, la lutte contre les trafics a déjà permis l’interpellation de plusieurs mules à l’aéroport de La Réunion. Les saisies réalisées par les douanes témoignent de l’ampleur du phénomène.

En avril, cinq mules ont été interceptées à l'aéroport Roland-Garros. Sur elles pas moins de 25 kilos de cannabis, 10 kilos de cocaïne et 1,5 kilo de pollen de fleurs de cannabis.

Le lundi 22 juin 2026, une mule de 21 ans a été interceptée à sa descente d'avion à l'aéroport Roland Garros par les agents de la douane. L'homme transportait plus de 18 kilos de cannabis dans ses bagages après avoir transité par plusieurs pays.

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- Lutte contre les stupéfiants : une riposte qui s'organise -

Une montée en flèche que l'État essaye d'endiguer. Au Grand Port, par exemple, un scanner mobile permettant de sonder les conteneurs est en service depuis janvier 2026.

Un nouveau poste de police va prochainement être créé sur cette infrastructure. À l'échelle de l'île, des moyens inédits sont aussi mobilisés pour lutter contre ce fléau social.

Le 25 août 2026, un Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) spécifiquement dédié à la lutte contre le narcotrafic a été lancé à Saint-Denis.

Des moyens qui ne semblent pas excessifs au vu de l'importance des enjeux. En moins d'un an, les saisies de drogue de synthèse ont augmenté de 305 %. Les points d'entrée sont désormais bien identifiés.

Dans l'ordre, on trouve les mules et les bagages qui passent par les aéroports. Puis les envois par colis. Et, enfin, le trafic de stupéfiants qui s'insinue progressivement dans le port industriel réunionnais.

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