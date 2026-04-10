Narcotrafic à La Réunion : 19 mules interpellées et plus de 90 kilos de stupéfiants saisis depuis le début de l'année

Une vaste opération de contrôle renforcé a été menée ce mercredi 8 avril 2026 à l’aéroport Roland-Garros, par les services de la douane, de la police et de la gendarmerie. Si aucune mule n’a été interpellée lors de cette intervention, les autorités rappellent que depuis le début de l’année, 19 passeurs ont déjà été arrêtés sur le vecteur aérien à La Réunion. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les services de l’État poursuivent leur mobilisation contre le narcotrafic à La Réunion. Ce mercredi, une opération de contrôle renforcé a été organisée à l’aéroport de Gillot. Au total, 340 passagers ont été contrôlés sur deux vols en provenance de l’Hexagone. "Bien qu’aucune mule n’ait été interpellée sur cette opération, celle-ci s’est traduite par une excellente coopération inter-services et des contrôles similaires seront reconduits", annoncent les autorités.

Depuis le début de l’année 2026, la lutte contre les trafics a déjà permis l’interpellation de 19 mules à l’aéroport de La Réunion. Les saisies réalisées par les douanes témoignent de l’ampleur du phénomène : plus de 38 kilogrammes de cocaïne, 32 kilogrammes de résine de cannabis et 20 kilogrammes de cathinones de synthèse ont été récupérés depuis janvier.

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Des chiffres qui confirment la vigilance accrue des forces de l’ordre face à un trafic en constante évolution sur le territoire réunionnais.

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