À retenir ce soir : accident de deux-roues, course poursuite, route des Laves, enfant étranglé et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 25 mai 2026 : - Accident de deux-roues au Port : un quinquagénaire évacué inconscient et en urgence absolue au CHOR - [Vidéo] Course poursuite à Saint-Denis : alcoolisé, un homme percute le véhicule de la Police et finit en garde à vue - RN2 : la route des Laves totalement ouverte à la circulation à partir du 28 mai - Enfant mort étranglé à Rennes : un adolescent de 16 ans interpellé, l'enquête se poursuit - Contrôles routiers : 612 infractions relevées par les forces de l'ordre, 12 permis retirés

Un accident s’est produit ce lundi 25 mai 2026, peu après 6 heures, vers le front de mer du Port. Selon nos informations, un homme d'une cinquantaine d'années, qui circulait à moto, aurait été pris en charge et transféré au CHOR, après un accident n'impliquant aucun autre véhicule.

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai 2026, une course poursuite a démarré au niveau du Boulevard sud, à Saint-Denis. Selon nos informations, un homme prenait les rond-points à l'envers quand les forces de l'ordre ont commencé à suivre son véhicule. Alcoolisé, il finit en garde à vue.

Les travaux n'auront duré qu'un peu plus d'un mois. La RN2 rouvrira complètement à la circulation dans le secteur du Grand Brûlé à partir de ce jeudi 28 mai 2026, dans le courant de l'après-midi, après avoir été traversée par la lave lors de la dernière éruption du Piton de la Fournaise. Depuis le lundi 18 mai, la réouverture sur la piste provisoire est temporaire et exclusivement aux heures de pointes.

Un adolescent de 16 ans a été interpellé lundi et des plongeurs sondent la rivière proche du lieu des faits: au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée "nouée très serrée autour de son cou", les investigations se poursuivent.

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 33 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end prolongé du 22 au 25 mai 2026 permettant de relever 463 infractions dont 34 délits. Côté gendarmerie, 149 infractions ont été relevées sur 17 opération de contrôles