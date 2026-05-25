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[Vidéo] Course poursuite à Saint-Denis : alcoolisé, un homme percute le véhicule de la Police et finit en garde à vue

  • Publié le 25 mai 2026 à 13:25
Commissariat Malartic

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai 2026, une course poursuite a démarré au niveau du Boulevard sud, à Saint-Denis. Selon nos informations, un homme prenait les rond-points à l'envers quand les forces de l'ordre ont commencé à suivre son véhicule. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Toujours selon nos informations, l’homme a délibérément percuté le véhicule de la Police. 

Le conducteur, âgé de 39 ans, était alcoolisé. Il a été placé en garde à vue différée et se trouve toujours en garde à vue, dans l’attente de dégrisement, afin que les policiers puissent procéder aux premières auditions.

www.imazpress.com / [email protected]

Faits-divers, Course poursuite, Police, Alcool, Garde à vue, Forces de l'ordre, Malartic, Saint-Denis

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