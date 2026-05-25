Conflit de voisinage : une enquête ouverte après une altercation impliquant Ophélie Winter

Une altercation est survenue, hier soir, dimanche 24 mai 2026, dans l’ouest de l'île. Un conflit de voisinage impliquant la chanteuse Ophélie Winter, installée à La Réunion depuis plusieurs années. Les circonstances exactes des faits restent à éclaircir. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les faits se seraient produits dans un contexte de conflit de voisinage, possiblement lié à des nuisances sonores. L'enquête a été confiée aux gendarmes de Saint-Paul, rapidement dépêchés sur place, afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

- Un corail lancé au visage -

D’après les premiers éléments, une voisine aurait été blessée après avoir reçu un corail au visage. Les circonstances exactes de l’incident restent toutefois à déterminer, et les différents protagonistes devraient être entendus dans le cadre de l’enquête.

D’après mes informations exclusives,

Ophélie Winter aurait violemment agressé ses voisins sur l’Île de La Réunion il y a quelques instants 🏝️



Les gendarmes sont déjà sur place !



Une femme aurait été blessée au visage après qu’un corail lui aurait été lancé en plein visage par… pic.twitter.com/aLG6Wi2lCN — AQABABE (@AQABABE_) May 24, 2026

Sur le réseau X, l’influenceur people Aquababe a affirmé, dans un post présenté comme reposant sur des "informations exclusives", que "Ophélie Winter aurait violemment agressé ses voisins sur l’Île de La Réunion" et qu' "une femme aurait été blessée au visage après qu’un corail lui aurait été lancé".

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