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Saint-Pierre Actualité

Cirque cité des arts

La ville de Saint-Pierre propose un spectacle de cirque gratuit et ouvert à tous

Le samedi 1er août 2026, de 15h à 21h aux jardins de la Plage à Saint-Pierre, un spectacle de cirque gratuit est organisée. Découvrez "MOYA", un nouveau spectacle du Zip Zap Circus, une troupe venue d'Afrique du Sud reconnue dans le monde entier...

Saint-Pierre : ateliers bien manger, les temps forts en images

Saint-Pierre : des ateliers pour apprendre à gérer ses courses et comprendre les étiquettes alimentaire

Dans le cadre de la programmation 2026 du Contrat local de santé (CLS), la ville de Saint-Pierre en partenariat avec l'association Asso reunir, a organisé le deuxième atelier nutrition avec comme thème "La gestion des courses et l'étiquetage...

Saint-Pierre : sept personnes interpellées dans le secteur de Ravine Blanche pour trafic de stupéfiants

Saint-Pierre : sept personnes interpellées à la Ravine Blanche pour trafic de stupéfiants

(Actualisé) Ce mardi 21 juillet 2026, sept personnes ont été interpellées dans le secteur de la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour trafic de stupéfiants. Des perquisitions menées ont permis la découverte de stupéfiant, d'une arme de poing et...

clavier ordinateur

Saint-Pierre : Emergence OI ouvre les portes de son fablab aux enfants

Du 27 au 29 juillet 2026, l'association Emergence OI ouvre les portes de son fablab aux enfants de 6 à 15 ans pour 3 journées d'exploration de l'univers numérique. Au programme : la découverte du robot Nao, du codage et robotique avec Lego...

pièce théâtre

Saint-Pierre : le Théâtre Lucet Langenier présente son programme de septembre à décembre

Le programme du Théâtre Lucet Langenier de septembre à décembre 2026 est désormais disponible. A noter que cette programmation se fera au théâtre du Pierrefonds. La billetterie sera ouverte dans la semaine. Nous publions la programmation ci-dessous...

Saint-Pierre : le traditionnel défilé de chars du Dipavali a battu son plein

Saint-Pierre : l'appel à participation lancé pour le Dipavali

La ville de Saint-Pierre organise les festivités du Dipavali les 14 et 15 novembre 2026. Pour ceux qui souhaitent participer à cet évènement, un formulaire est à télécharger sur le site de la ville et remplir. Les documents sont à retourner, avec...

salle Le Kerveguen

Saint-Pierre : les bacheliers fêtent leur diplômé au Kerveguen

Ce jeudi 16 juillet 2026, les bacheliers de Saint-Pierre se sont retrouvés au Kerveguen, pour célébrer leur diplôme. Ils se sont vu offrir un pass culturel pour accéder gratuitement aux spectacles donnés au théâtre Lucet Langenier et au Kerveguen...

boxe ali maoulana

Saint-Pierre : 24H d'arts martiaux au profit des sans abris

Le club de jiu-jitsu brésilien Cdk974 et le Boxing club des cigognes organisent, du samedi 25 juillet 2026 à 10 heures au dimanche 26 juillet 10 heures, un open caritatif d'arts martiaux au gymnase Nelson Mandela de Terre Sainte. Pendant 24 heures...

Saint-Denis : une cérémonie d'hommage pour ne pas oublier les victimes du terrorisme

Saint-Pierre : un pique-nique partage en hommage aux proches disparus

Ce samedi 18 juillet 2026, sur la plage de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, est organisé un pique-nique de partage en hommage aux proches disparus. L'objectif "est d'offrir un moment de soutien, d'écoute et de bienveillance à toutes les personnes...

Saint-Pierre : retour en images sur les ateliers "Bien manger"

Saint-Pierre : retour en images sur les ateliers "bien manger"

Dans le cadre de la programmation 2026 du contrat local de santé (CLS), la ville de Saint-Pierre, en partenariat avec l'association Reunir, a accueilli à la mairie annexe de Bois d'Olives, cinq ateliers réunissant quinze participants autour d'un...

clavier ordinateur

Saint-Pierre lance une formation gratuite en informatique destinée aux jeunes de 16 à 25 ans

L'association Emergence OI, fabrique de territoire, lance Digi Fab, une formation gratuite, pour les 16 à 25 ans, en vingt jours, pour découvrir et pratiquer différents outils numériques et créatifs. Pendant 20 jours, les participants seront...

Saint-Pierre : le traditionnel défilé de chars du Dipavali a battu son plein

Saint-Pierre lance un appel à candidature pour le Dipavali 2026

La ville de Saint-Pierre organise les festivités du Dipavali les 14 et 15 novembre 2026 et lance un appel à candidature pour ceux qui souhaitent participer à l'événement. Les documents sont à retourner, avec toutes les pièces justificatives, avant...

Piscine

Saint-Pierre vous propose des stages de natations gratuits pendant les vacances

Pour les vacances, inscrivez vos marmays de 7 à 11 ans (du CE1 au CM2) à un stage de natation gratuit à Saint-Pierre, à la piscine de Terre Sainte. Deux sessions seront disponibles avec une première période du 20 au 31 juillet 2026 et une deuxième...

David Lorion
Tribune libre de David Lorion

Car Jaune à Grands-Bois : un engagement tenu

La Région Réunion s'apprête à modifier le tracé du réseau Car Jaune afin de desservir le cœur de l'agglomération de Grands-Bois, à compter du 01 d'août 2026. Une décision très attendue, que le Maire de Saint-Pierre et Président de la Civis, David...

météo, pluie, Saint-Pierre, ravine D'abord

Saint-Pierre : la rivière d'Abord en crue, les véhicules situés à proximité ont été évacués

(Actualisé) Ce lundi 13 juillet 2026, l'eau a coulé à flot dans le sud de l'île. À Saint-Pierre, la rivière d'Abord est en crue, entraînant des risques importants pour les voitures stationnées à proximité de son lit. La Ville a appelé les...

Finale France - Argentine. Fan zone au Port

La ville de Saint-Pierre ouvre une fan zone pour la demi-finale de l'équipe de France

(Actualisé) À l'occasion de la demi-finale de l'équipe de France de football, la ville de Saint-Pierre met en place une fan zone au stade Michel Volnay, le mardi 14 juillet 2026 - jour de fête nationale - afin de permettre au plus grand nombre de...

Élection association des maires

Saint-Pierre : une femme agressée en pleine rue, le maire demande aux services compétents une solution "pour écarter cette personne"

Ce jeudi 9 juillet 2026, dans l'après-midi, une habitant de la commune de Saint-Pierre a été violemment agressée en pleine rue. Pour David Lorion, l'agresseur présumé "semble relever de soins psychiatriques". Le maire demande aux services médicaux...

sécurisation du lycee amiral lacase

Saint-Pierre : un policier municipal agressé à son domicile par une personne armée

Dans la soirée de mercredi 8 juillet 2026, un homme armé d'un couteau s'est introduit au domicile d'un agent de police municipale de la commune de Saint-Pierre. Le fonctionnaire de police a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Une...

Le Port : une matinée pour prévenir les risque routiers professionnels

Saint-Pierre : "Bat'Karé en sécurité", un forum sur la sécurité routière et les addictions

Dans le cadre de son engagement en faveur de la prévention des risques routiers et addiction la Mission Locale Sud et France Travail de Saint Pierre et la Ravine des Cabris, en collaboration avec les services de la mairie de Saint Pierre, organisent...

fête nationale du 14 juillet

La fête nationale à Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale le 14 juillet 2026. Au programme : défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle, plateau musical, atelier...