À RETENIR CE SOIR Nouveaux billets, liaison Chennai, Jazz dann Port, bébés décédés et incendies
Saint-Pierre Actualité
La ville de Saint-Pierre propose un spectacle de cirque gratuit et ouvert à tous
Le samedi 1er août 2026, de 15h à 21h aux jardins de la Plage à Saint-Pierre, un spectacle de cirque gratuit est organisée. Découvrez "MOYA", un nouveau spectacle du Zip Zap Circus, une troupe venue d'Afrique du Sud reconnue dans le monde entier...
Saint-Pierre : des ateliers pour apprendre à gérer ses courses et comprendre les étiquettes alimentaire
Dans le cadre de la programmation 2026 du Contrat local de santé (CLS), la ville de Saint-Pierre en partenariat avec l'association Asso reunir, a organisé le deuxième atelier nutrition avec comme thème "La gestion des courses et l'étiquetage...
Saint-Pierre : sept personnes interpellées à la Ravine Blanche pour trafic de stupéfiants
(Actualisé) Ce mardi 21 juillet 2026, sept personnes ont été interpellées dans le secteur de la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour trafic de stupéfiants. Des perquisitions menées ont permis la découverte de stupéfiant, d'une arme de poing et...
Saint-Pierre : Emergence OI ouvre les portes de son fablab aux enfants
Du 27 au 29 juillet 2026, l'association Emergence OI ouvre les portes de son fablab aux enfants de 6 à 15 ans pour 3 journées d'exploration de l'univers numérique. Au programme : la découverte du robot Nao, du codage et robotique avec Lego...
Saint-Pierre : le Théâtre Lucet Langenier présente son programme de septembre à décembre
Le programme du Théâtre Lucet Langenier de septembre à décembre 2026 est désormais disponible. A noter que cette programmation se fera au théâtre du Pierrefonds. La billetterie sera ouverte dans la semaine. Nous publions la programmation ci-dessous...
Saint-Pierre : l'appel à participation lancé pour le Dipavali
La ville de Saint-Pierre organise les festivités du Dipavali les 14 et 15 novembre 2026. Pour ceux qui souhaitent participer à cet évènement, un formulaire est à télécharger sur le site de la ville et remplir. Les documents sont à retourner, avec...
Saint-Pierre : les bacheliers fêtent leur diplômé au Kerveguen
Ce jeudi 16 juillet 2026, les bacheliers de Saint-Pierre se sont retrouvés au Kerveguen, pour célébrer leur diplôme. Ils se sont vu offrir un pass culturel pour accéder gratuitement aux spectacles donnés au théâtre Lucet Langenier et au Kerveguen...
Saint-Pierre : 24H d'arts martiaux au profit des sans abris
Le club de jiu-jitsu brésilien Cdk974 et le Boxing club des cigognes organisent, du samedi 25 juillet 2026 à 10 heures au dimanche 26 juillet 10 heures, un open caritatif d'arts martiaux au gymnase Nelson Mandela de Terre Sainte. Pendant 24 heures...
Saint-Pierre : un pique-nique partage en hommage aux proches disparus
Ce samedi 18 juillet 2026, sur la plage de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, est organisé un pique-nique de partage en hommage aux proches disparus. L'objectif "est d'offrir un moment de soutien, d'écoute et de bienveillance à toutes les personnes...
Saint-Pierre : retour en images sur les ateliers "bien manger"
Dans le cadre de la programmation 2026 du contrat local de santé (CLS), la ville de Saint-Pierre, en partenariat avec l'association Reunir, a accueilli à la mairie annexe de Bois d'Olives, cinq ateliers réunissant quinze participants autour d'un...
Saint-Pierre lance une formation gratuite en informatique destinée aux jeunes de 16 à 25 ans
L'association Emergence OI, fabrique de territoire, lance Digi Fab, une formation gratuite, pour les 16 à 25 ans, en vingt jours, pour découvrir et pratiquer différents outils numériques et créatifs. Pendant 20 jours, les participants seront...
Saint-Pierre lance un appel à candidature pour le Dipavali 2026
La ville de Saint-Pierre organise les festivités du Dipavali les 14 et 15 novembre 2026 et lance un appel à candidature pour ceux qui souhaitent participer à l'événement. Les documents sont à retourner, avec toutes les pièces justificatives, avant...
Saint-Pierre vous propose des stages de natations gratuits pendant les vacances
Pour les vacances, inscrivez vos marmays de 7 à 11 ans (du CE1 au CM2) à un stage de natation gratuit à Saint-Pierre, à la piscine de Terre Sainte. Deux sessions seront disponibles avec une première période du 20 au 31 juillet 2026 et une deuxième...
Car Jaune à Grands-Bois : un engagement tenu
La Région Réunion s'apprête à modifier le tracé du réseau Car Jaune afin de desservir le cœur de l'agglomération de Grands-Bois, à compter du 01 d'août 2026. Une décision très attendue, que le Maire de Saint-Pierre et Président de la Civis, David...
Saint-Pierre : la rivière d'Abord en crue, les véhicules situés à proximité ont été évacués
(Actualisé) Ce lundi 13 juillet 2026, l'eau a coulé à flot dans le sud de l'île. À Saint-Pierre, la rivière d'Abord est en crue, entraînant des risques importants pour les voitures stationnées à proximité de son lit. La Ville a appelé les...
La ville de Saint-Pierre ouvre une fan zone pour la demi-finale de l'équipe de France
(Actualisé) À l'occasion de la demi-finale de l'équipe de France de football, la ville de Saint-Pierre met en place une fan zone au stade Michel Volnay, le mardi 14 juillet 2026 - jour de fête nationale - afin de permettre au plus grand nombre de...
Saint-Pierre : une femme agressée en pleine rue, le maire demande aux services compétents une solution "pour écarter cette personne"
Ce jeudi 9 juillet 2026, dans l'après-midi, une habitant de la commune de Saint-Pierre a été violemment agressée en pleine rue. Pour David Lorion, l'agresseur présumé "semble relever de soins psychiatriques". Le maire demande aux services médicaux...
Saint-Pierre : un policier municipal agressé à son domicile par une personne armée
Dans la soirée de mercredi 8 juillet 2026, un homme armé d'un couteau s'est introduit au domicile d'un agent de police municipale de la commune de Saint-Pierre. Le fonctionnaire de police a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Une...
Saint-Pierre : "Bat'Karé en sécurité", un forum sur la sécurité routière et les addictions
Dans le cadre de son engagement en faveur de la prévention des risques routiers et addiction la Mission Locale Sud et France Travail de Saint Pierre et la Ravine des Cabris, en collaboration avec les services de la mairie de Saint Pierre, organisent...
La fête nationale à Saint-Pierre
La ville de Saint-Pierre vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale le 14 juillet 2026. Au programme : défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle, plateau musical, atelier...