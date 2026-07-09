Saint-Pierre : un policier municipal agressé à son domicile par une personne armée

Dans la soirée de mercredi 8 juillet 2026, un homme armé d'un couteau s'est introduit au domicile d'un agent de police municipale de la commune de Saint-Pierre. Le fonctionnaire de police a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Une plainte a été déposée (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans un communiqué, le maire David Lorion a tenu a adressé son soutien à Julien Morel, policier municipal, victime d’une agression à son domicile.

"Je lui exprime, ainsi qu’à ses proches, tout mon soutien dans cette épreuve et lui souhaite un prompt rétablissement. Que cette agression ait eu lieu en dehors de l’exercice de ses fonctions ne change rien à ma détermination. J’assure Monsieur Morel de mon engagement total à ses côtés, ainsi qu’à l’ensemble des forces de l’ordre de notre commune, qui accomplissent chaque jour une mission difficile et méritent respect et protection, y compris dans leur vie privée", "écrit-il dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte.

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