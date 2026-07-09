Brevet 2026 : c'est l'heure des résultats pour les 13.622 candidats de La Réunion

Il y a deux semaines, les élèves de 3ème de La Réunion passaient le Brevet. L’heure des résultats a sonné ce jeudi 9 juillet, à 11 heures. 13.622 candidats vont être fixés, dont 11.514 dans la série générale et 2.108 dans la série professionnelle (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour consulter les résultats, qu’il s’agisse des vôtres ou de ceux de vos proches, il faut se connecter sur Cyclades, le site du Ministère de l’Éducation Nationale ou sur ce site.

À la session 2025, le taux de réussite au DNB dans l’académie était 83,7 % toutes séries confondues, soit 85,2 % pour la série générale et 83,4 % pour la série professionnelle.

- Un nouvel équilibre entre contrôle continu et épreuves terminales -

En 2026, les modalités d’évaluation du diplôme national du Brevet ont évolué pour mieux refléter le niveau réel des élèves : nouvel équilibre entre contrôle continu et épreuves terminales, système de notation révisé, introduction d’une nouvelle partie à l’épreuve de mathématiques.

Les notes obtenues dans le cadre du contrôle continu comptent pour 40 % de la note et les épreuves terminales (français, mathématiques, histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC), sciences et technologie, ainsi qu’une épreuve orale) pour 60 % (contre 50 % pour chaque modalité précédemment).

Autre évolution pour 2026, le contrôle continu prend en compte la moyenne des moyennes annuelles de chaque discipline, obtenues durant l’année de 3ème (coefficient 1 pour chacune).

Autre nouveauté : comme pour l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique (EMC) en 2025, les notes obtenues dans chacune des deux composantes tirées au sort de l’épreuve de sciences (physique-chimie et sciences de la vie et de la terre en 2026) seront distinguées et précisées dans le relevé de notes des candidats.

- Les différentes mentions du brevet -

Les mentions sont attribuées en fonction de la grille de points qui correspond à chaque série et à chaque catégorie de candidats.

Pour les candidats sous statut scolaire, la mention "assez bien" est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; la mention "bien" aux candidats pour un total de points au moins égal à 560 sur 800, la mention "très bien" pour un total de points au moins égal à 640 points sur 800.

Pour les candidats sous statut individuel, la mention "assez bien" est accordée aux candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400, la mention "bien" pour un total de points au moins égal à 280 sur 400, la mention "très bien" pour un total de points au moins égal à 320 sur 400.

Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves sera organisée par chaque collège de l’académie à partir de la prochaine rentrée scolaire.

Vous pouvez également découvrir tous les résultats des autres examens.

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