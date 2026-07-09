Étang-Salé : la municipalité assure qu'il y aura un ATSEM par école pour la rentrée 2026

À l'approche de la rentrée scolaire 2026, les parents de l'Étang-Salé ont interpellé la municipalité face à l'absence d'informations sur le nombre d'ATSEM, la restauration scolaire et le périscolaire. Ce jeudi 9 juillet 2026, le maire de la commune annonce les mesures de continuité pour la rentrée 2026. La ville assurera la présence d’un ATSEM par école pour la rentrée 2026 et invite les parents à réfléchir ensemble concernant l'organisation du périscolaire (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Concernant les ATSEM, la commune "doit prévoir l'affectation d'un agent territorial spécialisé des écoles aux maternelles. Cet engagement ne dépend d'aucune échéance calendaire liée aux contrats aidés : la commune y restera tenue de manière permanente", précise la mairie.

"La pérennisation de ce personnel voulue et assumée par la municipalité, permettra à la commune d’assumer ses obligations, indépendamment de la suppression du dispositif PEC, dans le cadre d’une mutualisation des postes et fonctions", écrit le maire, Mathieu Hoarau.

Concernant la restauration scolaire, "ce service public facultatif restera garanti sans discrimination à tout enfant scolarisé", souhaite rassurer la municipalité.

- Une réflexion engagée sur l'organisation du périscolaire -

Concernant l’accueil périscolaire du matin et du soir, "ce service public est une compétence facultative des communes, qui sera maintenu sur fonds propres pour la période d'août à décembre 2026 (environ 300.000 euros)".

Le tarif de l'accueil périscolaire du matin et du soir sera réétudié pour la période entre août et décembre 2026, afin de couvrir une partie du surcoût lié à la perte des contrats aidés. Il passera de 20 euros/mois à 80 voire 100 euros/mois.

La campagne d'inscription pour l'accueil périscolaire sera ouverte du lundi 27 juillet au vendredi 14 août 2026, prioritairement en ligne, le renouvellement n'étant pas automatique, une nouvelle inscription est obligatoire pour tous les élèves.

La ville assumera le reste à charge pour l’année 2026.

La commune précise : "les services municipaux travaillent d'ores et déjà à la définition du modèle applicable à compter de janvier 2027, qui devra s'appuyer sur un cahier des charges garantissant une offre fiable, pérenne et sécurisée pour les enfants, en concertation avec les familles".

Au-delà des mesures de continuité annoncées, la commune souhaite ouvrir, dès à présent, un débat public sur les modalités d'organisation de la garderie et du périscolaire à compter de janvier 2027, le surcoût annuel de ces services étant estimé, dans l'hypothèse d'un maintien à l'identique de leur organisation actuelle, d’environ 1 200 000 euros.

- 13 parcours emploi compétences pour la ville de l'Étang-Salé -

L'État a notifié à la ville de l'Étang-Salé le passage de 120 à 13 contrats Parcours Emploi Compétences (PEC), soit une réduction d’environ 89% de l'enveloppe précédemment mobilisée.

"Si le renouvellement de ces contrats ne constituait, aux termes des circulaires nationales encadrant le dispositif, ni un droit acquis ni un engagement automatique de l'État, l'ampleur et la brutalité de cette réduction, décidée sans concertation préalable ni dispositif transitoire, placent la commune devant une situation inédite tant le dispositif des contrats aidés est ancien et renouvelé sans discontinuité depuis des dizaines d’années", explique le maire, Mathieu Hoarau.

Au-delà des seules considérations budgétaires et réglementaires, "c'est la continuité de l'accompagnement des enfants et des agents engagés dans ces parcours qui est en jeu".

Sur les 120 contrats PEC dont bénéficiait jusqu'ici la commune, 75 étaient affectés à la vie éducative : garderie, pause méridienne et restauration scolaire.

Avec 13 contrats désormais accordés, il manque aujourd'hui 62 postes pour reconduire et garantir l’ensemble du dispositif.

La commune appelle l'État à réexaminer les modalités de mise en œuvre de la baisse des contrats aidés pour les collectivités d'Outre-Mer.

Le mardi 5 mai 2026 à la préfecture, la baisse drastique des contrats Parcours emploi compétences (PEC) pour 2026, à hauteur de 4.000 contrats contre 10.000 en 2025 a été annoncée aux maires par le préfet.

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