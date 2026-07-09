Coupe du monde 2026 : la Fifa refuse d'annuler le carton jaune de Michael Olise

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a annoncé ce mercredi en conférence de presse que le carton jaune adressé à Michael Olise contre le Paraguay a été maintenu par la Fifa. Les images montraient pourtant clairement que le contact avec son adversaire qui lui était reproché n'avait pas eu lieu. En cas d'avertissement face au Maroc, il pourrait donc être suspendu pour les demies.

"Le carton jaune, ça n'a pas changé. On a reçu une notification de la Fifa ce matin, il est maintenu", a déclaré le sélectionneur des Bleus lors de la conférence de presse d'avant match au Gillette Stadium, en banlieue de Boston.

Le lendemain de la rencontre, la Fédération française de football (FFF) avait demandé l'annulation du carton reçu par Olise, considérant que la faute pour laquelle le meneur de jeu des Bleus avait été sanctionnée n'avait pas eu lieu.

Dans le temps additionnel d'une rencontre à couteaux tirés, Olise (24 ans, 22 sélections) a été sanctionné par l'arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev pour une altercation avec le Paraguayen Matias Galarza alors que les images montrent clairement qu'il n'a pas touché son adversaire.



Le joueur du Bayern Munich a mis son doigt devant sa bouche et, dans la foulée, le milieu paraguayen s'est effondré sur la pelouse, feignant un coup au visage du Français. Ce qui a poussé l'arbitre à l'avertir.

Le recours de la FFF ayant été rejeté, si Olise reçoit un nouveau carton jaune en quart de finale jeudi contre le Maroc, il sera suspendu dans l'éventualité d'une demi-finale. Bradley Barcola et Manu Koné, également avertis face au Paraguay, risquent la même suspension en cas de nouvel avertissement face aux Lions de l'Atlas.

AFP