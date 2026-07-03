Étang-Salé : nombre d'Atsem, restauration, périscolaire... les parents réclament des "clarifications urgentes" pour la prochaine rentrée

À l'approche de la rentrée scolaire 2026, les parents de l'Étang-Salé interpellent la municipalité face à l'absence d'informations. Nombre d'ATSEM affectées aux classes de maternelle, maintien de la restauration scolaire, de l'accueil périscolaire et du transport scolaire... ils réclament des "clarifications urgentes". Interrogée par Imaz Press, la commune a précisé être en train de "terminer notre organisation". Une annonce du maire sera faite dans la foulée d'ici mercredi prochain (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans un courrier adressé au maire, le collectif "souhaite, par la présente, appeler solennellement votre attention sur l'absence persistante de visibilité concernant les conditions d'accueil de nos enfants à la rentrée scolaire d’août 2026, s'agissant en particulier de l'accompagnement éducatif en classe, de la restauration scolaire, du périscolaire matin et soir, des transports et de la sécurité aux abords des écoles".

- Atsem, restauration, périscolaire... les parents de l'Étang-Salé dans le flou -

Alors que le 3 avril 2026, l'instruction donnée aux préfets annonçait une forte baisse des moyens alloués aux contrats aidés, dont les collectivités ont été informées, le 5 mai 2026, le nombre de contrats aidés attribués à La Réunion a été rendu public.

Ce que déplorent les parents de la commune, c'est que "ce n'est qu'à la mi-juin, lors des conseils d'école, que la mairie a informé les parents qu'elle ne disposait d'aucune visibilité sur l'organisation de la restauration, la présence des ATSEM en classe, l'accompagnement en préscolaire, l'accompagnement dans les transports et la sécurité aux abords des écoles".

Seul le minimum légal d'un ATSEM par école maternelle a été garanti à ce stade.

"Malgré plusieurs interpellations des familles et représentants de parents d’élèves sur ce sujet, qui engage directement la qualité de l'accompagnement de nos enfants, leur santé, leur bien-être, ainsi que l'organisation quotidienne des familles au regard de leurs contraintes personnelles et professionnelles, aucune réponse officielle n'a été apportée à ce jour", dénonce le collectif.

Les parents regrettent "vivement cette quasi-absence de communication officielle, intervenant à moins de 48 heures du début des vacances scolaires. Ce délai rend extrêmement difficile, pour les familles, l'anticipation des solutions de garde, de restauration ou d'accompagnement qui pourraient s'avérer nécessaires à la rentrée".

- Les parents de l'Étang-Salé veulent des clarifications -

Face à cette situation, le Collectif des parents d'élèves de l'Étang-Salé demande formellement à la municipalité une communication officielle et écrite, adressée à l'ensemble des familles, précisant les engagements de la mairie en matière d'accompagnement en classe (ATSEM et personnels dédiés) ; les modalités de la restauration scolaire et de la pause méridienne pour la rentrée 2026.

Mais également des éclaircissement sur l'organisation du périscolaire du matin et du soir ; les conditions d'accompagnement dans les transports scolaires, notamment pour les plus jeunes élèves et les mesures prévues pour assurer la sécurité aux abords des écoles.

"Nous demandons par ailleurs que des mesures d'urgence soient mises en œuvre sans délai, afin que la rentrée d’août 2026 se déroule dans des conditions satisfaisantes pour l'ensemble des enfants et des familles de l'Étang-Salé", interpellent les parents.

- 120 contrats PEC supprimés sur la commune de l'Étang-Salé -

Le mercredi 20 mai, alors que les maires déposaient une motion en préfecture pour demander de ne pas toucher aux contrats PEC - 6.000 supprimés en 2026 - la ville de l'Étang-Salé évoquait 120 contrats PEC supprimés sur sa commune.

Dominique Deurveilher, directeur général des services à la mairie de l’Étang-Salé expliquait : "sur les 120 contrats PEC de 21 heures que nous avions par an, la grande majorité, environ 75, étaient affectés dans les écoles, direction de la vie éducative et également à la restauration scolaire".

La mairie de préciser : "sans contrat PEC, la prise en charge de la garderie par la mairie prendra fin".

Selon le directeur des ressources humaines de la ville, Patrick Rivière, afin de faire face aux besoins de la municipalité, une piste est envisagée : faire appel à des entreprises extérieures pour le nettoyage par exemple. Mais pour l'heure, la municipalité n'a pas encore fait d'annonce officielle. Le maire devrait prendre la parole ce mardi 8 juillet "après avoir terminé l'organisation".

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- 6.000 contrats PEC supprimés à La Réunion -

Le mardi 5 mai 2026 à la préfecture, la baisse drastique des contrats Parcours emploi compétences (PEC) pour 2026, à hauteur de 4.000 contrats contre 10.000 en 2025 a été annoncée aux maires par le préfet, avec une prise en charge de l'État qui passe de 50 % du SMIC horaire brut sur 10 mois à 40 % sur 6 mois seulement.

Imaz Press avait révélé l'information alors que la réunion entre les maires et le préfet était encore en cours.

S’il est un domaine où la décision prend une dimension presque explosive, c’est bien celui de l’éducation. Dans les écoles, les PEC sont un maillon essentiel de la chaîne. ATSEM, agents d’accompagnement, personnels de soutien sont employés à travers les écoles de l'île.

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La préfecture, de son côté, tient à rappeler que "le nombre de contrats Parcours Emploi Compétence enregistre une baisse au plan national". "Pour autant, La Réunion, au regard de ses caractéristiques, conserve une part significative de l’enveloppe nationale, avec 25 % des crédits de l’enveloppe nationale allouée au territoire", insiste-t-elle.

Le préfet Patrice Latron note "que d’autres leviers d’insertion restent pleinement mobilisables, notamment l’insertion par l’activité économique et les clauses sociales de la commande publique".

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