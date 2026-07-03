Concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée : 14 jeunes élus participent à un séminaire citoyen

Ce vendredi 3 juillet 2026, est officiellement lancée, la 2ème édition du Concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée (ARIL). Durant ce week-end (3-6 juillet 2026), le concours réunit 14 jeunes ambassadeurs élus dans sept lycées de La Réunion seront immergés à la Villa Benvengudo à Saint-Pierre pour un séminaire citoyen. Ces ambassadeurs seront sensibilisés et formés sur trois enjeux prioritaires : la santé mentale, la langue créole et la lutte contre les addictions et discriminations (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le Concours Ambassadeur Inter-Lycée (AIL), porté par l'association To Be or Not Subir, est une aventure citoyenne complète, conçue pour transformer la jeunesse en une force d'avenir et de responsabilité.

"C'est un concours qui a pour but d'inculquer la citoyenneté active chez les jeunes", explique Jody Nanou, nouveau président de l'association To be or not subir. "L'objectif est d'en faire des citoyens éveillés pour demain matin", dit-il. Écoutez.

Il s'agit d'un tremplin qui offre aux lycéens une plateforme unique pour développer leur leadership, leur prise de parole, et concrétiser des projets porteurs de sens.

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- Devenir Ambassadeur de la Citoyenneté de La Réunion -

Après que chaque établissement ait choisi son binôme, ce dernier est invité à participer au Séminaire Citoyen, une semaine d’immersion unique et intensive.

Durant sept jours, les représentants suivent une formation complète pour devenir de véritables Ambassadeurs de la Citoyenneté par le biais d'ateliers de Prise de Parole et d’Éloquence (pour apprendre à porter la voix de l'établissement).



En parallèle, les jeunes vivent une véritable "colonie de vacances éducative". Le séminaire est rythmé par des découvertes culturelles, des visites patrimoniales, des rencontres solidaires, des activités sportives et des soirées d'échanges, favorisant la cohésion de groupe.

À l'issue de cette semaine de formation intense, les élèves sont soumis à une évaluation rigoureuse organisée pour valider les connaissances et les compétences acquises durant le séminaire.

Le binôme valide la formation et obtient le titre d'Ambassadeur de la Citoyenneté de leur établissement. Ils poursuivent la compétition.

Les candidats qui ne valident pas l'évaluation sont malheureusement éliminés de la compétition régionale.

Les Ambassadeurs élus continuent l'aventure pour représenter leur région, et potentiellement leur territoire (La Réunion, ou d'autres régions telles que la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Maurice, etc.).

- Une grande finale pour les ambassadeurs -

Le parcours atteint son apogée lors de la Grande Finale, un événement prestigieux et fédérateur.

Les binômes finalistes se mesurent lors d'une grande soirée publique, rythmée par des défilés, des chorégraphies, mais surtout par des discours citoyens de haut niveau.

La soirée se conclut par l'Élection des Ambassadeurs Inter-Lycée de La Réunion. Ces lauréats incarneront pour une année le leadership, la responsabilité et l'engagement de la jeunesse réunionnaise.

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