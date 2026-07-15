Saint-Pierre vous propose des stages de natations gratuits pendant les vacances

Pour les vacances, inscrivez vos marmays de 7 à 11 ans (du CE1 au CM2) à un stage de natation gratuit à Saint-Pierre, à la piscine de Terre Sainte. Deux sessions seront disponibles avec une première période du 20 au 31 juillet 2026 et une deuxième du 3 au 14 août 2026. Les places sont limitées. Les inscriptions auront lieu directement à la piscine de Terre Sainte. Le stage est réservé exclusivement aux enfants ne maîtrisant pas encore le Savoir Nager en Sécurité. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Indcrivez-vous directement à la piscine de Terre-Sainte en fournissant une attestation d’assurance responsabilité civile.