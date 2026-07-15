Saint-André : appel à témoins après la disparition de Casimir Paulcan, 57 ans et diabétique

La Police de La Réunion lance un appel à témoins ce mercredi 15 juillet 2026 après la disparition de Casimir Paulcan. L'homme de 57 ans et diabétique, n'a plus donné signe de vie depuis lundi 13 juillet à Saint-André.

Il a été vu pour la dernière fois à 16 heures vers le secteur Dioré à Ville de Saint-André Réunion.

Monsieur Pulcan est démuni de sa pièce d'identité et n'a pas de téléphone, il est diabétique.

Si vous avez des informations, merci de contacter le commissariat de Saint-André 0262 58 59 17 ou le 17.

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