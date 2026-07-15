Coupures d'eau Saint-Joseph : 10 citernes mises à disposition de la population

Un éboulis, survenu ce lundi 13 juillet 2026, sur la conduite de Cazala dans les remparts de Saint-Joseph, contraint Sudéau à mettre en place un plan de coupure nocturne. Afin de maintenir le niveau des réservoirs, Sudéau précise, dans un communiqué, que ce plan sera effectif dès ce mercredi soir, de 21h30 à 5h00 sur plusieurs secteurs. La ville de Saint-Joseph met en place un plan citerne préventif. (Photo ville de Saint-Joseph)

Les secteurs concernés par ces coupures sont :

• Rue des Jacques (Partie Basse)

• Impasse des Bouvreuils

• Rue Eugène Michel

• Rue Saladin

• Rue Raphaël Babet

• Chemin Parny

• Rue Auguste Brunet

• Rue des Kiwis

• Chemin Charles Darwin

• Rue Victor Hugo

• Rue Claude Debussy

• Et toutes les voies adjacentes

• Chemin des Bergers

• Impasse Basilic

Des coupures d’eau nocturne sont toujours programmées, de 23h00 à 04h00 sur les secteurs suivants :

• Chemin Café

• Secteur de la Marine

• Chemin Bois Blanc

• La Nationale et toutes les voies adjacentes

• De l’intersection Chemin Corail jusqu’à l’intersection Chemin Papangue

• Quartier Langevin

En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de distribution d’eau sera réactualisé. "Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau pourraient être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs", précise Sudéau, qui demande à ses administrés de bien vouloir limiter leur consommation d’eau au strict nécessaire.

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. "Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires", assure Sudéau. Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

- Un plan citernes mis en place -

Suite à la casse intervenue ce lundi, dans la Rivière des Remparts, la ville de Saint-Joseph met en place un plan citernes préventif sur les secteurs de Jean-Petit et Grand-Coude. "Pour le moment, bien que la production d'eau soit limitée, les coupures d'alimentation sont en place uniquement de nuit dans certains secteurs", explique la mairie dans son communiqué.

"La ville appelle la population à préserver la ressource (en évitant l'arrosage des jardins, le lavage des voitures, le remplissage des piscines etc ) afin d'éviter des coupures d'eau en journée".

La communique indique toutefois que l'eau mise à disposition n'est pas potable, et doit donc être utilisée uniquement à des fins domestiques. Au total, 10 citernes, à raison de deux par site, sont mises à disposition de la population :

• Maison pour tous de Jean-Petit

• Stade Jean-Benoit Duchemann

• Cité Vandas

• Labyrinthe En-Champ-Thé

• Usine à thé

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