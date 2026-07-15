À retenir ce soir : tirs au Port, des Bleus "absents", cas de leucémie rare, pédocriminalité et disparition à Saint-André

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi soir 15 juillet 2026 : - Le Port : deux blessés après des tirs dans le quartier de la Rivière des Galets - Mondial-2026 : "inoffensifs", "absents", la presse française sévère après l'élimination des Bleus - Leucémie rare : à La Réunion, les parents de Yann se battent pour lui trouver un donneur - Pédocriminalité : 675 personnes incarcérées suite au réexamen de 70.000 plaintes après l’affaire Lyhanna, annonce Gérald Darmanin - Saint-André : appel à témoins après la disparition de Casimir Paulcan, 57 ans et diabétique

Ce mardi 14 juillet 2026, vers 21 heures, des coups de feu ont été tirés dans la commune du Port, devant le bar Toto à la Rivière des Galets, révèle un confrère. Deux personnes ont été blessées. Selon nos informations, l'auteur des tirs a été interpellé par les effectifs de nuit de la police. Une enquête est en cours.

"Fébrile et peu inspirée", "triste visage", "aucune personnalité" : c'est le constat sans appel dressé par la presse française mercredi matin après l'élimination d'une équipe de France "surclassée" par la Roja en demi-finale de la Coupe du monde.

Bernadette et Stéphane Grondin, parents de Yann, lancent un appel pour leur fils, atteint d'une leucémie rare, afin de lui trouver un don de moelle osseuse compatible. À La Réunion, près de 5.000 donneurs sont inscrits sur le registre national de donneurs. Un chiffre qui progresse mais reste trop limité.

Près d’un millier de dossiers de pédocriminalité ont été identifiés comme "prioritaires", c’est-à-dire lorsque les auteurs sont identifiés, présentent des antécédents judiciaires et que les victimes sont toujours mineures.

La Police de La Réunion lance un appel à témoins ce mercredi 15 juillet 2026 après la disparition de Casimir Paulcan. L'homme de 57 ans et diabétique, n'a plus donné signe de vie depuis lundi 13 juillet à Saint-André.