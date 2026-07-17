Saint-Pierre lance une formation gratuite en informatique destinée aux jeunes de 16 à 25 ans

L'association Emergence OI, fabrique de territoire, lance Digi Fab, une formation gratuite, pour les 16 à 25 ans, en vingt jours, pour découvrir et pratiquer différents outils numériques et créatifs. Pendant 20 jours, les participants seront immergés dans un FabLab pour découvrir l'impression 3D, l'intelligence artificielle, la robotique et l'infographie. Une session d'information collective se tiendra le 29 juillet 2026 à Emergence OI. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Pour les informations et pour vous inscrire c'est au 0262 911 711 ou par mail via [email protected].