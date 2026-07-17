Mondial 2026 : une pétition pour rejouer le match France-Espagne dépasse les 80.000 signatures

Y a-t-il une main de Lamine Yamal avant la faute commise par Lucas Digne ? C’est en tout cas ce que pensent ces 80.000 supporters de l’Équipe de France. Après la déroute des Bleus face à l’Espagne (0-2), en demi-finale de Coupe du monde, ce mardi 14 juillet 2026, ils demandent que le match soit rejoué

Des supporters français estiment que la main de Lamine Yamal aurait dû être sifflée avant le penalty espagnol à la 20e minute de jeu

"Lors du tir au but accordé à l’Espagne, Lamine Yamal touche le ballon de la main. La France n’aurait pas dû prendre ce premier but, qui change toute la physionomie du match. Le sport doit se jouer dans les règles, et ce soir elles n’ont pas été respectées", est-il écrit dans la pétition.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Saïd Ennjimi et Bruno Derrien, d’anciens arbitres internationaux, estiment qu’il n’y a aucune faute de main, affirmant que "son bras est collé au corps".

Ils confirment la décision d’Ivan Barton et des assistants VAR durant la rencontre.

Selon la loi 12 de l’IFAB, qui édicte les règles du football, "tout contact entre le ballon et le bras ou la main d’un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction".

Ce samedi 18 juillet à 1 heure (heure de La Réunion), les Bleus joueront la troisième place de la Coupe du monde face à l'Angleterre, battue par l'Argentine de Lionel Messi.

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