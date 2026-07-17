Coupe du monde 2026 : un fan des Bleus s’est fait tatouer une troisième étoile… dès 2022

Teddy nous a-t-il porté l’œil ? En 2022, ce jeune homme de 25 ans qui vit dans l’Hérault s’est fait tatouer un coq et trois étoiles sur la fesse, anticipant un troisième sacre des Bleus à la Coupe du monde de football.

"L’euphorie a fait que, avec mon collègue, on allait au stand de tatouage direct. Pour nous, on était déjà champion du monde quand on savait qu’on allait affronter le Maroc", a-t-il expliqué à l'Indépendant.

Un habitant de l’Hérault avait un peu trop anticipé un troisième sacre des Bleus à la Coupe du monde et s’est fait un tatouage un peu trop tôt. Sans regrets. https://t.co/FOygrTwvWJ — Paris Match (@ParisMatch) July 15, 2026

Sauf qu'à l'époque, la France avait perdue face, encore, à l'Argentine. "J’ai pris une petite leçon. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Malheureusement, ça fait deux fois", a-t-il confié.

Cette année, Teddy y croyait. Mais après leur élimination face à l’Espagne, la troisième étoile n’existe pour le moment que sur la fesse du jeune homme.

Mais il y croit. Le passionné de football est convaincu que la France finira par décrocher ce troisième sacre.

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