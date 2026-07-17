Santé publique France : les syndromes grippaux en hausse, les autres indicateurs en baisse

Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, du 6 au 12 juillet 2026 (semaine 28), les indicateurs sanitaires hospitaliers de la grippe chez les moins de 15 ans se maintient à un niveau élevé. Par ailleurs, le taux de positivité des virus grippaux est aussi en hausse. Les autres indicateurs de santé (Mpox, dengue, chikungunya, ou encore leptospirose) sont de leur côté en baisse. Nous publions le bulletin ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

• Leptospirose

La hausse saisonnière des cas de leptospirose, ayant atteint son niveau maximal en mars, s’inscrit depuis dans une tendance à la baisse. A ce jour, 217 cas autochtones ont été déclarés. Un deuxième décès en lien avec la leptospirose a été signalé et les investigations sont en cours pour déterminer son imputabilité.

• Arboviroses : 54 cas de chikungunya et 327 cas de dengue autochtones détectés depuis le début de l’année.

Aucun cas de dengue n’a été confirmé sur ces deux dernières semaines. Dans un contexte de circulation active de dengue, chikungunya et leptospirose, le diagnostic différentiel "chikungunya/dengue/leptospirose" doit être évoqué, avec la possibilité de prescription d’une PCR triplex disponible dans tous les laboratoires pour confirmation diagnostique et prise en charge thérapeutique adaptée et mise en place de mesures de gestion spécifiques.

• Bronchiolite chez les moins de 1 an

Indicateurs sanitaires en diminution.

• Gastro-entérite (GEA)

Indicateurs hospitaliers stables sur les trois dernières semaines.

• Mpox

Au cours du mois de juin, 10 cas importés de Madagascar ont été déclarés soit un total 25 cas (dont 20 importés) depuis le début de l’année

- Syndromes grippaux -

En S28, les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal se stabilisaient après deux semaines consécutives de hausse avec un total de 47 passages contre 51 en S27.

En S28 les hospitalisations étaient également stables, avec un total de 7 hospitalisations contre 6 en S27.

Les personnes de moins de 15 ans représentaient la classe d’âge la plus contributive, avec 68% (n=32) des passages aux urgences.

Le maintien de ces indicateurs à un niveau élevé est à mettre en lien avec une circulation active des virus respiratoires comme le rhinovirus (taux de positivité de 18% en S28).

En médecine de ville, la part d’activité des consultations pour motif d’infection respiratoire aiguë (IRA) se stabilisait en S28 (Figure 5). La part d’activité à 4,4% demeurait en-dessous de la moyenne de 2013 à 2025.

En S28, le taux de positivité restait stable à 7,6% versus 8,0% la semaine précédente avec une circulation majoritaire de virus de type A(H3N2), suivi de A (H1N1).

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