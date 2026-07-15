Car Jaune à Grands-Bois : un engagement tenu

La Région Réunion s'apprête à modifier le tracé du réseau Car Jaune afin de desservir le cœur de l'agglomération de Grands-Bois, à compter du 01 d'août 2026. Une décision très attendue, que le Maire de Saint-Pierre et Président de la Civis, David Lorion, avait porté avec constance (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Depuis plusieurs années, les habitants de Grands-Bois réclament une meilleure desserte de leur quartier par les transports collectifs, à travers de nombreuses pétitions et sollicitations auprès des institutions. Cette demande de terrain, David Lorion en a fait une priorité, multipliant les démarches auprès de la Région pour faire aboutir le dossier.

La décision de la Région Réunion vient aujourd'hui concrétiser cet engagement. Le nouvel arrêt facilitera l'accès aux services, aux établissements scolaires, aux emplois et aux équipements publics pour l'ensemble du quartier, tout en renforçant l'attractivité des transports collectifs sur le territoire.

"S'il y a bien un dossier sur lequel je n'ai pas ménagé mes efforts, c'est celui-là. Je l'ai porté avec insistance, aux côtés des habitants de Grands-Bois qui l'attendaient depuis longtemps. Cette décision de la Région est une victoire de terrain, obtenue grâce à leur mobilisation constante."

David Lorion, Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS