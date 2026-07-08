La fête nationale à Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale le 14 juillet 2026. Au programme : défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle, plateau musical, atelier Municipal de Musique de Saint-Pierre et Kervelli et surtout le grand feu d'artifice qui illuminera le ciel de la Capitale du Sud. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Au programme :

- 16h00 : Défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle

Plateau musical au Parking Albany :

- Orléonne - 18h00

- ANO - 18h30

- Atelier Municipal de Musique de Saint-Pierre et Kervelli - 20h15

- Mik'L - 20h30

Grand feu d'artifice :

- 22h

La soirée se poursuivra avec DJ MAD'J RÉUNION à partir de 22h30.

