La fête nationale à Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale le 14 juillet 2026. Au programme : défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle, plateau musical, atelier Municipal de Musique de Saint-Pierre et Kervelli et surtout le grand feu d'artifice qui illuminera le ciel de la Capitale du Sud. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
Au programme :
- 16h00 : Défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle
Plateau musical au Parking Albany :
- Orléonne - 18h00
- ANO - 18h30
- Atelier Municipal de Musique de Saint-Pierre et Kervelli - 20h15
- Mik'L - 20h30
Grand feu d'artifice :
- 22h
La soirée se poursuivra avec DJ MAD'J RÉUNION à partir de 22h30.