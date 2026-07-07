Centres de loisirs : un véritable casse-tête pour de nombreux parents de La Réunion

Entre plateformes saturées, listes d'attente, manque de places et solutions de garde de dernière minute, inscrire son enfant en accueil collectif de mineurs (ACM) est devenu un "hunger games" pour de nombreuses familles réunionnaises. Si certaines communes tentent de s'adapter à une demande en hausse, les difficultés persistent (Photo : www.imazpress.com)

"On guette la date d'ouverture des inscriptions comme les places pour un concert de Beyoncé". À La Possession, Maddye, mère d'un petit garçon de 5 ans, résume en une phrase le stress vécu par de nombreux parents avant chaque période de vacances scolaires.

- Le stress de la liste d'attente -

Pour espérer obtenir une place en centre de loisirs, elle se connecte dès l'aube sur la plateforme de la commune. "Je suis sur le site depuis 5h30 à actualiser la page pour obtenir les premiers créneaux. Au bout du troisième jour, on n'est même plus certain qu'il reste des places", elle raconte.

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Même constat pour Angie, également habitante de La Possession. En voyage au moment de l'ouverture des inscriptions, elle s'est connectée deux jours plus tard. "C'était déjà complet partout. Dans toutes les écoles du secteur", elle déplore. Placée sur liste d'attente, elle a finalement obtenu une place pour son fils, après une longue période sans réponse. "Je suis restée dans un flou total, il n'y avait aucune communication et zéro solution proposée aux parents. C'était vraiment la galère", elle confie.

Contactée par Imaz Press, la ville de La Possession n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations, préférant communiquer "autrement", dans les semaines à venir.

Face à l'absence de place, certaines familles se tournent vers des solutions alternatives, parfois coûteuses. Angie a envisagé d'inscrire son fils dans un ACM à Saint-Paul. "Le tarif pour un enfant hors secteur est de 420 euros. C'était impossible pour moi de débourser autant".

- "Un coup de massue" à Sainte-Marie -

À Sainte-Marie, la situation est différente mais tout aussi anxiogène. Stacy, maman d'un enfant de quatre ans, pensait pouvoir inscrire son fils dans le centre de loisirs habituellement géré par l'association présente dans son école. Mais à quelques semaines des vacances, les parents ont appris qu'il n'y aurait finalement pas de centre cet été.

"Ce fut le coup de massue et de stress. Comment, alors que nous travaillons, allions-nous faire garder nos enfants ?", elle demande. Stacy a finalement pu s'organiser avec sa mère et son planning professionnel. "Sinon, franchement, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait", confie-t-elle.

La ville de Sainte-Marie reconnaît d'ailleurs que l'offre est "exceptionnellement réduite" cet été, en raison d'une réorganisation des ACM. Pour les vacances de juillet-août 2026, un seul site d'accueil est ouvert, géré par l'association jeunesse territoire de la Réunion (AJT).

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La commune admet également que les familles lui font remonter plusieurs difficultés : une offre inégalement répartie selon les quartiers, des différences importantes de tarification et des modalités d'inscription différentes selon les associations.

À compter de la rentrée scolaire d'août 2026, la collectivité mettra en œuvre une nouvelle organisation territoriale des ACM. Celle-ci reposera sur deux gestionnaires pour les accueils extrascolaires (centres de loisirs et mercredis jeunesse), à savoir les associations AJT et le Collectif d'Animation de Sainte-Marie (COASM).

"En matière d'accueil périscolaire, l'organisation s'appuiera sur trois gestionnaires : AJT, COASM et le CCAS de Sainte-Marie, ce dernier assurant directement une partie du dispositif", précise la ville de Sainte-Marie. Une organisation qui permettra une couverture plus équilibrée du territoire communal conformément aux orientations du projet éducatif de territoire.

- Une demande en forte hausse -

À Saint-Leu, la commune constate également une hausse des besoins. Pour ces vacances de juillet-août, près de 600 enfants sont inscrits dans les centres de loisirs répartis sur cinq secteurs de la commune. Mais 71 enfants figurent toujours sur liste d'attente, tous secteurs confondus. Le nombre d'enfants accueillis a fortement progressé ces dernières années, passant de 989 en 2025 à 1.150 en 2026, soit une augmentation de plus de 16 %.

Parmi les difficultés remontées par les familles figurent notamment l'absence de ramassage scolaire dans certains quartiers des Hauts et le manque d'accueil pendant les petites vacances scolaires. La commune évoque plusieurs freins à l'augmentation de son offre, notamment les difficultés de recrutement et les contraintes budgétaires. La ville de Saint-Leu assure que "des projets d’amélioration, tels que augmenter la capacité d’accueil des structures existantes ou encore la mise en place un système de transport, peuvent être envisagés, sous réserve des moyens disponibles et de l’évolution des besoins".

- Un enjeu pour l'emploi des parents -

Au-delà de la simple question des loisirs, les centres de vacances sont un vrai enjeu social et économique pour de nombreuses familles. "La garde d'enfants est un élément essentiel au maintien et au retour à l'emploi. On ne peut pas vouloir baisser les taux de chômage si on ne sécurise pas les parents au niveau de la farde de leurs enfants", estime Maddye.

À Saint-Leu, Guillaume et Elodie se disent également conscients de la chance d'avoir obtenu une place. "Si on rate l'inscription, on est foutu", ils résument. En dernier recours, ils se tournent vers des accueils prévus, où "la journée peut coûter 50 euros repas non compris. C'est un sacré budget à prévoir".

Alors que les vacances scolaires viennent de débuter, une chose est sûre : pour beaucoup de parents, la bataille pour trouver un mode de garde, en ACM ou auprès d'associations, n'est pas encore gagnée. Pour d'autres, il est encore temps de négocier des vacances improvisées avec papi ou tatie. À tous les parents désespérés : "Joyeux Hunger Games, et puisse le sort vous être favorable !".

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