À retenir ce soir : propos racistes contre Mbappé, explosion à Damas, Lebreton condamné, Len Pen sous bracelet et listeria

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 7 juillet 2026 : - Paraguay : le gouvernement dénonce les propos racistes contre Mbappé d’une sénatrice d’opposition - Syrie : explosion à Damas, où Emmanuel Macron est en visite - Patrick Lebreton condamné à payer 3.500 euros à André Thien Ah Koon pour l'avoir traité de "chinois" à neuf reprises - Procès RN : Marine Le Pen condamnée à 1 an de prison ferme sous bracelet, 15 mois ferme d'inéligibilité et 100.000 euros d'amende - La bactérie Listeria détectée dans un taboulé servi dans plusieurs établissements de santé de l'île

Le gouvernement du Paraguay a condamné lundi les propos racistes tenus par une sénatrice d’opposition contre le capitaine de l’équipe de France de football Kylian Mbappé.

Une explosion a secoué mardi matin Damas, selon des journalistes de l’AFP, dans un secteur proche de l’hôtel du centre de la capitale syrienne où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit.

Dans un arrêt rendu ce lundi 6 juillet 2026, la Cour d'appel a condamné Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, à payer la somme de 3.500 euros à André Thien Ah Koon, sur les intérêts civils, pour avoir utilisé "neuf fois le mot Chinois" pour qualifier l'ancien maire du Tampon. La Cour d'appel a également condamné Patrick Lebreton à la somme de 3.500 euros pour couvrir les frais de justice. L'affaire remonte au 6 août 2020, quelques semaines après la réélection d’André Thien-Ah-Koon à la tête de la Casud.

Marine Le Pen est fixée sur son sort dans l'affaire de détournement de fonds européens. Mardi, la cour d'appel de Paris l'a reconnue coupable et l'a condamnée à trois ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique, 45 mois d’inéligibilité dont 15 mois ferme et à 100.000 euros d’amende. La dirigeante d'extrême droite pourrait devoir faire une partie de sa campagne sous bracelet électronique si elle se lançait malgré cette condamnation. Elle devrait annoncer sa décision ce mardi soir, lors du JT de TF1.

Dans un communiqué commun publié ce mardi 7 juillet 2026, l'ARS, le CHU, le Chor et l'EPSMR informent qu'un produit alimentaire, élaboré par un prestataire extérieur spécialisé et livré dans le cadre des approvisionnements alimentaires des établissements, a fait l'objet d'analyses microbiologiques confirmant la présence de Listeria monocytogenes.