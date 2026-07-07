Bac 2026 : avec 19,57/20, une élève du lycée Marguerite Jauzelon décroche la meilleure moyenne de l'académie

Les résultats du premier groupe du baccalauréat 2026 sont tombés ce mardi 7 juillet 2026. En série générale, la meilleure moyenne de l'académie est obtenue par une élève du lycée Marguerite Jauzelon, avec 19,57/20. La deuxième meilleure moyenne du bac général est de 19,32/20. Elle a été obtenue par une élève du lycée Jean Hinglo. La troisième meilleure moyenne revient à Margot Duffour, élève du lycée Évariste de Parny, avec 19,28/20. Le taux de réussite au 1er groupe d’épreuves (hors agriculture) est de 80,2 % dans l’académie de La Réunion (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En baccalauréat technologique, Murielle Auguste, élève du lycée Mahatma Gandhi en spécialité ST2S, signe la meilleure performance de l'académie avec une moyenne de 18,11/20.



La deuxième meilleure moyenne est de 18,09/20. Elle est obtenue par un élève du lycée hôtelier Christian Antou, en spécialité STHR.

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- De très belles performances en bac professionnel -

En baccalauréat professionnel, la meilleure moyenne de l'académie est de 19,13/20. Elle est réalisée par un élève du CFA de Sainte-Clotilde, en spécialité Ouvrage du bâtiment : métallerie. Il a toutefois souhaité conserver l'anonymat.



La deuxième meilleure moyenne revient à Evan Rivière, élève du lycée Paul Langevin, avec 18,73/20 en spécialité Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique.



La troisième meilleure moyenne est obtenue par Kassiana Payet, élève du lycée Nelson Mandela, avec 18,69/20 en spécialité Métiers de l'accueil.



Plusieurs lycées se distinguent par leurs taux de réussite. Le lycée hôtelier Christian Antou affiche 100 % de réussite dans les filières du baccalauréat professionnel Cuisine et du baccalauréat technologique STHR.



Au lycée Jean Hinglo, trois sections professionnelles enregistrent elles aussi 100 % de réussite : Géomètre-topographe, Assistant architecte et Technicien d'études du bâtiment - option études et économie.



Par ailleurs, le plus jeune candidat de l'académie, âgé de 15 ans et scolarisé au lycée Sarda Garriga, a été admis au baccalauréat général avec une mention assez bien.

Cette année, 11 717 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 9 398 d’entre eux ont été admis dès le premier groupe d’épreuves, soit 24 de moins qu’en juin 2025. Le taux de réussite académique s’élève à 80,2 % pour ce premier groupe.



Le recteur de région académique, Rostane Mehdi, félicite les heureux lauréats et adresse ses encouragements à ceux qui passeront les épreuves du second groupe les mercredi 9 et jeudi 9 juillet.

- 80,2 % de taux de réussite (hors agriculture) dans l’académie de La Réunion -

Le nombre de candidats présents est en hausse de 86 par rapport à juin 2025.



Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat général est de 87,2 %, en baisse d’1,6 point par rapport à celui de 2025.



Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique est de 71,6 %, en baisse de 2,5 points par rapport à la session 2025. La baisse est la plus importante en ST2S (- 7,6 points) et en STL (- 5 points) avec respectivement 73,9 % et 68,8 % de réussite à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat. Elle est de – 2,9 point dans la STMG qui atteint 66,6 % de réussite. Avec 81,2 %, le taux d’admis est en hausse de 4,4 points en STI2D. La série STHR progresse de 0,4 point (96,6 % de réussite). Enfin, la série STD2A enregistre 100 % de réussite, comme en 2025.



Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel atteint 76,6 %, soit + 1,2 point de plus qu’à la session 2025. Avec 76,5 % de succès dans les spécialités de la production, le taux est en hausse de 3,7 points. Il est par contre en légère baisse (- 0,6 point) dans le domaine des services, avec 76,7 % d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves.



907 candidats sont refusés (7,74 %), soit 1 point de moins qu’en juin 2025. Ce sont donc 1 412 candidats qui pourront se présenter au second groupe d’épreuves. Leur proportion parmi les candidats présents à l’examen (12,05 %) est plus importante par rapport à 2025 (10,93 %).

- Les lauréats en quelques chiffres -

9.398 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves, dont 5 933 obtiennent une mention :

- 132 mentions Très Bien, avec Félicitations du jury, avec une moyenne supérieure ou égale à 18 : 108 en bac général, 2 en bac technologique et 22 en bac professionnel.

- 802 mentions Très Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 16 et inférieure à 18 : 602 en bac général, 41 en bac technologique et 159 en bac professionnel.

- 1.979 mentions Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 : 1.108 en bac général, 260 en bac technologique, 611 en bac professionnel.

- 3.183 mentions Assez Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 : 1.515 en bac général, 677 en bac technologique, 991 en bac professionnel.

- Les meilleures moyennes -

- Bac général : 19,57 pour une élève de série Générale au lycée Marguerite Jauzelon à Saint-Denis.

- Bac technologique : 18,11 pour une élève de la série ST2S au lycée Mahatma Gandhi à Saint-André.

- Bac professionnel : 19,13 pour un élève de la spécialité « Ouvrage du bâtiment : métallerie » au CFA de Sainte-Clotilde.

- Les oraux du 2nd groupe -

Les candidats admis aux oraux de rattrapage devaient choisir leurs matières aujourd’hui avant 17h. Les épreuves se dérouleront les 8 et 9 juillet.



Les épreuves orales se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles. Le candidat se présente à deux épreuves orales choisies dans les matières ayant fait l’objet d’épreuves écrites au 1er groupe d’épreuves, y compris les épreuves anticipées.



Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe. Les résultats sont affichés le soir même pour les candidats ayant passé les épreuves pendant la journée.

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