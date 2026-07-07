Procès RN : Marine Le Pen condamnée à un an de prison ferme sous bracelet, 15 mois ferme d'inéligibilité et 100.000 euros d'amende

(Actualisé) Marine Le Pen est fixée sur son sort dans l'affaire de détournement de fonds européens. Mardi, la cour d'appel de Paris l'a reconnue coupable et l'a condamnée à trois ans de prison dont un an ferme sous bracelet électronique, 45 mois d’inéligibilité dont 15 mois ferme et à 100.000 euros d’amende. La dirigeante d'extrême droite pourrait devoir faire une partie de sa campagne sous bracelet électronique si elle se lançait malgré cette condamnation. Elle devrait annoncer sa décision ce mardi soir, lors du JT de TF1.

La cheffe de file du RN pourra donc potentiellement se présenter à l'élection présidentielle des 18 avril et 2 mai 2027. Sa peine d'inéligibilité a déjà été effectuée puisqu'en premiere instance en mars 2025, le tribunal l'avait condamnée à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate.

Les 15 mois ferme d'inéligibilité sont donc déjà purgés.

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Mais la peine d'un an de prison ferme sous sous bracelet électronique, risque de conduire la dirigeante d'extrême-droite à renoncer à être candidate.

Avant la décision de la cour d'appel, elle avait conditionné sa candidature à l’absence de condamnation au port d’un bracelet.

"S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ça ne sera pas possible" avait-elle affirmé.

Car du haut de sa triple expérience en la matière, elle considère que "quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements" et qu'elle ne peut pas "dépendre d'un magistrat pour (l') autoriser à aller faire un meeting à Romorantin ou aller sur un marché à Hénin-Beaumont".

La députée devrait annoncer sa décision au journal de 22h (heure de La Réunion) de TF1, dans la soirée.

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- "Ça va, ça va" -

A son arrivée dans la salle d'audience transformée en étuve en cette journée de canicule parisienne, Marine Le Pen, veste rose pâle et pantalon noir, a glissé "ça va, ça va" et s'est tournée vers ses fidèles venus la soutenir, comme les députés Jean-Philippe Tanguy et Laure Lavallette: "Merci d'être là".

Si la dirigeante d'extrême-droite renonce à se présenter, lle laisserait la place à Jordan Bardella. Ce serait la première fois que la justice empêcherait un candidat déclaré de se présenter à la présidentielle.

Après ses échecs au second tour des présidentielles de 2017 et 2022, elle a le vent en poupe dans les sondages au crépuscule d'une décennie de macronisme, couronnement de la stratégie de "dédiabolisation" de l'extrême droite engagée dès son arrivée à la tête du mouvement il y a 15 ans.

Quelle que soit la décision, "nous ne nous découragerons jamais, nous lutterons toujours, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire", a lancé samedi Marine le Pen, aux côtés de son poulain Jordan Bardella, à Liévin, dans son fief du Pas-de-Calais

- "Système" ? -

Les trois magistrats de la cour d'appel ont eu près de cinq mois pour répondre à une première question: Marine Le Pen est-elle coupable d'avoir détourné des fonds publics en faisant embaucher par les eurodéputés de son parti des assistants, payés par le Parlement européen, dont les activités n'étaient en fait qu'au seul bénéfice du parti ?

En première instance, le tribunal correctionnel a déclaré 25 prévenus coupables de la mise en place d'un "système" entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen. Seule la moitié a fait appel.

Dans son jugement de mars 2025, le tribunal avait établi le préjudice du Parlement à 3,2 millions d'euros, une fois déduits 1,1 million d'euros déjà remboursés par une partie des prévenus.

Les nouveaux débats devant la cour présidée par Michèle Agi, ont, comme en première instance, mis en évidence l'absence ou, au mieux, la grande indigence des preuves de tâches d'assistants parlementaires réellement exécutées.

La deuxième interrogation posée aux juges porte sur le caractère "systémique" du procédé litigieux. Marine Le Pen a protesté trois semaines durant de sa "bonne foi", rejetant toute idée de "système".

À l'audience, l'accusation a fustigé une "organisation", "artisanale" lors de sa mise en œuvre par Jean-Marie Le Pen en 2004, puis "professionnalisée" à partir de 2012 par sa fille, qui lui avait succédé un an plus tôt à la tête du parti.

Au terme de leur réquisitoire, ils avaient alors répondu "non" à la question principale: Marine Le Pen doit-elle pouvoir se présenter en 2027 ? Ils avaient réclamé cinq ans d'inéligibilité, quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, la partie ferme pouvant s'aménager sous bracelet électronique.



www.imazpress.com avec l'AFP