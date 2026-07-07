Vents forts : le Jardin de l’Etat fermé jusqu’à jeudi

Suite aux rafales de vent constatées, et en application du protocole de sécurité, le Jardin de l’Etat est fermé pour 48 heures, mardi 7 et mercredi 8 juillet 2026. Le Museum d’histoire naturelle reste accessible via le portillon rue Pierre-Poivre. La réouverture est prévue jeudi 9 juillet "sous réserve de vérifications techniques", précise le Conseil départemental (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)