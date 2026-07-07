Baccalauréat : le compte à rebours est lancé avant l'annonce des résultats à La Réunion

Tic-tac… C’est l’heure du compte à rebours pour les 12.170 candidats au baccalauréat 2026 à La Réunion. Après les épreuves écrites et les oraux passés, c'est ce mardi 7 juillet que les élèves sauront si oui, ou non, ils ont leur diplôme. Dans l'Académie, les résultats seront disponibles dès 9 heures (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les résultats du bac pour les candidats de l'académie de La Réunion seront publiés le 7 juillet sur la page suivante : resultats.examens-concours.gouv.fr

Retrouvez les heures et dates des résultats des autres examens ici.

- 12.170 candidats inscrits à La Réunion -

À La Réunion 12.170 candidat.e.s étaient inscrits pour les épreuves du baccalauréat.

Cette année, 5.395 élèves sont inscrits au bac général, soit 44,3 % des candidat.e.s. Sur l'île, 57 % des élèves de la filière générale sont des filles.

2.908 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 23,9 % des candidats.

3.867 sont inscrits en bac professionnel dans 61 spécialités de l’éducation nationale et dans 9 spécialités relevant du ministère de l’Agriculture.

Le nombre de candidats inscrits au bac pro est en progression cette année avec un total de 1.709 inscrits dans une spécialité de la Production.

Le candidat le plus jeune sera âgé de 16 ans en novembre et est élève aul ycée Sarda Garriga à Saint-André. Le plus âgé a 66 ans. Il passe un bac professionnel en candidat libre.

- Pas de panique pour ceux qui iront aux rattrapages -

Pour les candidats qui auront obtenu entre 8 et 10 de moyenne, les épreuves du second groupe dites "épreuves de rattrapage" auront lieu dès ce mercredi 8. Elles pourront durer jusqu’au vendredi 10 à midi.

Pour le baccalauréat général et technologique, elles sont accessibles aux candidats dont la note globale à l’examen est égale ou supérieure à 8, et inférieure à 10 sur 20.

À l’issue des résultats des épreuves du premier groupe, les candidats éligibles aux épreuves de rattrapage passent une épreuve orale dans deux enseignements choisis parmi le français, la philosophie et les enseignements de spécialité suivis en classe de terminale.

Les oraux durent 40 minutes : 20 minutes de préparation et 20 minutes de présentation. Les notes de ces oraux remplacent celles obtenues aux épreuves du premier groupe uniquement si elles sont supérieures à ces dernières. Le coefficient applicable à la matière présentée est inchangé.

Lire aussi - Bac 2026 : aucun repêchage ne sera possible en dessous de 8/20

Les résultats du second groupe seront publiés au plus tard le 10 juillet.

- Les communes mettent à l'honneur leurs élèves -

Le maire du Tampon, Alexis Chaussalet, et les membres du Conseil municipal, invitent les bacheliers à célébrer l'obtention de leur baccalauréat lors de la réception du samedi 11 juillet 2026, à partir de 17h au théâtre Luc Donat. Au programme : TITI le Comik et Mika’H ainsi GTNN.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 juillet inclus.

La ville de Saint-Paul célèbre également les diplômés de 2026. "Du Cap au Bep, du baccalauréat au Bts, But, licence, master ou tout autre diplôme de l'enseignement supérieur : votre réussite mérite d'être célébrée", écrit la Ville. Rendez-vous le mercredi 22 juillet 2026 à partir de 18h au Vapiano du Front de mer pour une soirée gratuite.

Les inscriptions sont obligatoires avant le jeudi 16 juillet 2026, à minuit.

À Saint-Denis, si vous avez obtenu votre Brevet, CAP, BEP, Bac (général, technologique ou professionnel) ou BTS cette année, la ville vous invite à une cérémonie en votre honneur dans les quartiers. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juillet 2026 à 12h. Inscrivez-vous dès maintenant via le formulaire en ligne.

En 2025, le taux de réussite au baccalauréat avait atteint 89,9% à La Réunion.

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