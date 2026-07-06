La Cise Réunion informe sur le plan de coupure d'eau suite à la diminution de la ressource

En raison de la faible pluviométrie enregistrée sur notre île et de la baisse des réserves d’eau en sous-sol et afin de préserver la distribution en eau durant la journée, la Cise Réunion est contrainte de fermer la distribution en eau à compter de ce lundi 6 juillet 2026, à partir de 22h sur Saint-André. La remise en eau se fera à partir de 6h (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont :

- Milles Roches

- Butor

- La Cressonnière

- Rivière du Mât

- Patelin

- Ravine Creuse

- Centre-Ville

- Chemin Lefaguyès

- Chemin du Centre

- ZC Fayard

- Cambuston

- Bois Rouge

- Chemin Lagourgue

- Avenue des Mascareignes

- Et toutes les voies adjacentes

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. À défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.