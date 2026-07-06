BMX : le Réunionnais Romain Mayet sacré champion de France Élite

Ce samedi juillet 2026, le Réunionnais Romain Mayet a remporté le titre de champion de France Élite à Besançon. Auteur d'un excellent départ, le Possessionnais a su prendre les commandes dès les premiers instants de la finale avant de conserver son avance jusqu'à la ligne d'arrivée (Photo : Cros Réunion)

"Je suis extrêmement content. Que je sois premier ou dernier, l'essentiel était que je sois fier de moi à la fin de la journée. J'ai essayé de jouer avec mes qualités et de faire la meilleure course possible", a-t-il confié à l'Équipe.

Le pilote de 33 ans tourne désormais son regard vers les championnats du monde où il représentera la France à Brisbane (Australie) le 18 juillet 2026.

www.imazpress.com/[email protected]