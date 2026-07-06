Surpopulation carcérale : la barre des 1.000 détenus franchie sur la prison de Domenjod… pour 575 places

Ce lundi 6 juillet 2026, la barre des 1.000 détenus a été franchie sur la prison de Domenjod à Saint-Denis. Pourtant, l'établissement pénitentiaire ne dispose que de 575 places. Pour le syndicat, cette surpopulation carcérale place le centre de détention dans une situation critique (Photo : www.imazpress.com)

"Aujourd’hui, le constat est sans appel : les conditions d’une détention sécurisée ne sont plus réunies", interpelle le syndicat FO Justice.

- Une détention au bord de l’explosion à la prison de Domenjod -

Le syndicat explique qu'actuellement, 1.002 détenus sont emprisonnés à Domenjod. "Quatre détenus par cellule, jusqu’à six au quartier femmes (MAF)", précise FO.

"Les personnes détenues sont entassées dans des conditions indignes. Les tensions sont permanentes, les affectations deviennent des missions à haut risque et chaque ouverture de porte représente un danger supplémentaire pour les personnels", alerte le syndicat.

Il ajoute, "le mélange des différents régimes de détention (MA, CD, Module Respect) rend les mouvements particulièrement complexes et accroît les risques. Il faut un véritable encadrement, pas un système de fortune".

La France figure parmi les très mauvais élèves de l’Europe en matière de densité carcérale, seules la Slovénie et Chypre faisant pire avec des populations de prisonniers pourtant bien inférieures.

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- 70 personnels manquants sur La Réunion -

Pour Samuel Fontaine, secrétaire Général UFAP UNSA JUSTICE Réunion/Mayotte, "il manque 70 personnels sur La Réunion dont 40 surveillants et 15 CPIP (conseiller pénitentiaire d'insertion et probation)".

Des vacances de poste "qui se traduisent par une surcharge de travail permanente et une dégradation continue des conditions de service", peste FO.

"Les rappels de service se multiplient. Les agents n’ont plus de vie personnelle, accumulent la fatigue et l’épuisement. L’administration ne peut pas continuer à faire reposer le fonctionnement de l’établissement sur le sacrifice des personnels", lance-t-il.

Le bureau local FO Justice exige : une véritable régulation carcérale et le comblement des postes vacants lors de la prochaine campagne de mobilité.

"Il faudrait un apport d'effectifs conséquent et une augmentation de notre capacité d'hébergement", poursuit Samuel Fontaine, évoquant la nécessité de la création d'une nouvelle prison dans le sud de l'île. Il précise : "le projet modulaire dont on attend toujours l'arbitrage sur la capacité soit 76 ou 100 places n'arrivera pas avant 30 à 36 mois".

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- 1 million promis pour Domenjod... mais toujours rien -

Lors de sa visite à La Réunion les 20 et 21 février 2026, Gérald Darmanin a promis que "plus d’un million d’euros sera investi pour améliorer la sécurité de cette prison (la prison de Domenjod – ndlr), avec notamment un portail à ondes millimétriques, des brouilleurs, des dispositifs anti-drones et des caillebotis renforcés".

En parallèle, le ministre de la Justice a annoncé l'emploi de 11 agents pénitentiaires supplémentaires d’ici à la fin d’année 2026, "notamment pour renforcer l’Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire (ELSP) et les équipes cynophiles".

Le ministère de la Justice compte ouvrir 3.000 places supplémentaires dans des prisons modulaires, dont la moitié dès 2027, alors que moins d’un tiers des 15.000 places de prison additionnelles prévues dans un plan national lancé en 2018 ont été livrées.

En attendant, les agents pénitentiaires ne voient toujours rien venir.

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