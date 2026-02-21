Prisons de La Réunion : Gérald Darmanin annonce un million d’euros pour Domenjod et le renfort de 11 agents pénitentiaires

À La Réunion depuis ce vendredi 20 février 2026, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin a décidé de laisser à bonne distance la presse réunionnaise. Le ministre préfère les réseaux sociaux pour partager ses décisions pour La Réunion. Il a d'ailleurs promis plus d’un million d’euros pour améliorer la sécurité de la prison de Saint-Denis et le renfort de 11 agents pénitentiaires (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est sur ses réseaux sociaux que Gérald Darmanin fait sa communication.

- 1 million d'euros pour la prison de Domenjod -

Gérald Darmanin a promis ce vendredi, à plus de 23 heures, que "plus d’un million d’euros sera investi pour améliorer la sécurité de cette prison (la prison de Domenjod – ndlr), avec notamment un portail à ondes millimétriques, des brouilleurs, des dispositifs anti-drones et des caillebotis renforcés".

En parallèle, le ministre de la Justice a annoncé l'emploi de 11 agents pénitentiaires supplémentaires d’ici à la fin d’année 2026, "notamment pour renforcer l’Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire (ELSP) et les équipes cynophiles".

Aux côtés des agents du centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion, avec qui j’ai pris le temps d’échanger sur le quotidien de cet établissement essentiel au système pénitentiaire de l’île, puisqu’il est le seul à accueillir notamment des femmes et des mineurs. Je leur ai… pic.twitter.com/PcyoNoZttn — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 20, 2026

Avant même de poser le pied à La Réunion, le ministre de la Justice avait fait des promesses. Gérald Darmanin expliquait le 13 janvier 2026 avoir : des annonces à faire, tant en immobilier judiciaire, mais aussi en changement pour lutter contre la surpopulation carcérale".

- Le chantier du tribunal de proximité de Saint-Benoît lancé -

Parallèlement à cela, ce samedi 21 février, au deuxième jour de sa visite, Gérald Darmanin a lancé le chantier du tribunal de proximité de Saint-Benoît, "pour lequel j'avais demandé, en fin d’année 2025, le déblocage de crédits malgré le contexte budgétaire contraint", se félicite-t-il, toujours sur les réseaux.

"C’est un équipement essentiel pour La Réunion, alors que l’état de l’ancien bâtiment ne garantissait plus des conditions de sécurité suffisantes."

Un investissement de près de 6 millions d'euros.

Très heureux de lancer ce matin le chantier du tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour lequel j'avais demandé, en fin d’année 2025, le déblocage de crédits malgré le contexte budgétaire contraint. C’est un équipement essentiel pour La Réunion, alors que l’état de l’ancien… pic.twitter.com/uYpFSzM47q — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 21, 2026

Lors de la deuxième journée de visite, Gérald Darmanin a également confirmé l’inauguration l’année prochaine de la nouvelle prison modulaire au Port, offrant 80 places supplémentaires pour la semi-liberté.

- Deux nouvelles circulaires pour les Outre-mer -

C'est toujours par le biais de ses réseaux, que le garde des Sceaux a annoncé avoir signé deux circulaires pour les Outre-mer.

La première porte sur la politique pénale et fixe comme priorités la lutte contre le narcotrafic présent partout en Outre-mer.

La seconde vise à mieux armer les juridictions pour faciliter la résorption du désordre foncier.

À La Réunion, les établissements dépassent largement leurs capacités d'accueil de détenus. Le centre pénitentiaire de Domenjod, à Saint-Denis, abrite 950 détenus pour 575 places, soit une densité de 232%.

Le quartier femme du centre pénitentiaire de Saint-Denis compte 67 détenues pour 28 places, soit 5 ou 6 détenues par cellule.

À la maison d’arrêt de Saint-Pierre, 203 personnes sont incarcérées pour 110 places (131 %).

