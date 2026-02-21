Toute La Réunion en vigilance fortes pluies et orages

C'est un samedi particulièrement arrosé qui s'annonce sur La Réunion. Du nord au sud, en passant par l'est et l'ouest, Météo France a placé ce 21 février 2026, toute l'île en vigilance jaune fortes pluies et orages, au moins jusqu'à dimanche matin. Localement les cumuls de pluies peuvent être significatifs. (Photo photo RB/imazpress.com)

"Les nuages les plus épais sont porteurs d'averses fortes voir même orageuses par endroits", indique Météo France.

