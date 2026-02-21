[Photos-Vidéos] "Bougeons pour l'inclusion" : une marche symbolique pour les enfants porteurs de handicap

Ce samedi 21 février 2026, le collectif "Les Enfants Invisibles" et "Enfant Autistes 974: le Nouvel Écolier" ont organisé une mobilisation citoyenne. Une marche simultanée à travers 20 communes de La Réunion afin de rendre visibles les enfants en situation de handicap et de rappeler que l’inclusion scolaire n’est pas une faveur, mais un droit fondamental (Photo : ma.m/www.imazpress.com)

À Sainte-Marie, plusieurs familles sont parties de l'école Louis Lagourgue pour aller à la rencontre des différents candidats aux municipales. Regardez.

Un parcours symbolique qui "représente le chemin que nos enfants et leurs familles doivent encore parcourir chaque jour pour voir leurs droits pleinement respectés", explique Cédric Bourane, porte-parole du collectif "Les Enfants Invisibles 974".

Florence, mère de trois enfants dont un enfant de 5 ans en situation de handicap, livre son combat quotidien. "La scolarisation devient compliquée. Nous avons un combat constant - même notifié par la MDPH - pour avoir un accompagnement individuel."

Elle poursuit : "nous avons un autre combat au niveau des écoles, des garderies ou des centre-aérés. Les maires doivent prendre leurs responsabilités. Ils ont un rôle à jouer. Le maire doit être présent mais doit agir, sensibiliser et former le personnel de mairie". "Il ne faut pas juste parler", lance-t-elle.

Entrepreneuse indépendante, Florence ajoute : "il faut trouver des modes de garde adaptée à leur handicap, avec de la bienveillance, et formés". Écoutez.

Lire aussi - Devant le rectorat, les parents d’enfants en situation de handicap manifestent pour un accompagnement digne

- Une marche pour obtenir des engagements clairs sur l'inclusion -

À l'aube des municipales, "cette démarche vise à recueillir le soutien du maire actuel et à obtenir un engagement clair des élus en faveur de l'inclusion", précise Cédric Bourane.

"Ce que l'on revendique, c'est le droit à l'école, le droit à la culture, au sport et à l'emploi", explique Aurore Lauret-Stepler présidente de l’association "Enfant Autistes 974: le Nouvel Écolier". Elle le dit, "nous rencontrons des difficultés pour nos enfants en situation de handicap". Écoutez.

Tout au long du trajet, les participants sont allés à la rencontre des candidats aux élections municipales afin de leur proposer la signature d’un engagement public en faveur du respect, de la protection et de l’inclusion. Les signatures recueillies seront rendues publiques, dans un souci de transparence et de responsabilité envers les familles concernées.

"Sans l’appui concret des décideurs publics, nous ne pourrons pas avancer suffisamment dans ce combat", lance Cédric Bourane à destination des élus des différentes communes de l'île.

Il y a une quinzaine d’années, La Réunion comptait en moyenne un enfant en situation de handicap par établissement. Aujourd’hui, en 2026, "les besoins augmentent fortement, et dans les années à venir, il y aura au moins deux enfants concernés par classe", prévient le porte-parole du collectif "Les Enfants Invisibles 974".

"Cela rend indispensable une anticipation des moyens humains, des accompagnements et des adaptations nécessaires", dit-il.

- Des élèves réunionnais porteurs de handicap, sans accompagnant -

"Chaque jour, "de nombreuses familles réunionnaises font face à des refus ou retards de scolarisation, un manque d’accompagnement humain et pédagogique, des démarches administratives longues et éprouvantes, des structures insuffisantes ou inadaptées et un isolement social et un profond épuisement", se désole les associations.

" Derrière ces obstacles, ce sont des enfants dont les droits essentiels sont fragilisés : le droit à l’éducation, à l’inclusion, à l’accessibilité, aux soins, à la dignité et à l’égalité des chances."

À La Réunion, à la rentrée d'août 2025, plus de 1.000 enfants, voire davantage, ne bénéficiaient pas d'un accompagnant d'enfants en situation de handicap (AESH). Au 1er octobre 2025, il manquait au minimum 212 AESH à La Réunion.

Le tribunal administratif a, à plusieurs reprises, obligé le rectorat à trouver des solutions à ces familles.

Au total en France, près de 50 000 élèves en situation de handicap n'avaient pas d'accompagnant à la rentrée 2025.

Lire aussi - Vers un meilleur accompagnement des enfants en situation de handicap

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]