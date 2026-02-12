Bougeons pour l'inclusion : Les Enfants Invisibles et Enfant Autisme 974 organisent une mobilisation citoyenne

Le collectif Les Enfants Invisibles 974 et l’association Enfant Autisme 974 - Le Nouvel Écolier, organisent une mobilisation citoyenne d’ampleur qui se déroulera le samedi 21 février 2026, de 9h30 à 10h30, dans l’ensemble des communes de l’île de La Réunion. À travers cette action symbolique, ils souhaitent alerter l’opinion publique sur une réalité encore trop souvent ignorée : les enfants et jeunes adultes en situation de handicap restent invisibles. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Chaque jour, de nombreuses familles réunionnaises font face à :

- des refus ou retards de scolarisation,

- un manque d’accompagnement humain et pédagogique,

- des démarches administratives longues et éprouvantes,

- des structures insuffisantes ou inadaptées,

- un isolement social et un profond épuisement.

Derrière ces obstacles, ce sont des enfants dont les droits essentiels sont fragilisés : le droit à l’éducation, à l’inclusion, à l’accessibilité, aux soins, à la dignité et à l’égalité des chances.

Pour porter leur voix, la mobilisation prendra la forme d’un relais parent-enfant, reliant symboliquement une école à la mairie dans chaque commune. Ce parcours représente le chemin souvent difficile que doivent parcourir les familles pour faire reconnaître les droits de leurs enfants.

Tout au long du trajet, les participants iront à la rencontre des candidats aux élections municipales afin de leur proposer la signature d’un engagement public en faveur du respect, de la protection et de l’inclusion des enfants et jeunes adultes en situation de handicap.

La mobilisation se conclura devant les mairies par une signature finale auprès des élus présents.

Nous invitons solennellement l’ensemble des candidats et des maires à se rapprocher du collectif Les Enfants Invisibles 974 et de l’association Enfant Autisme 974 – Le Nouvel Écolier afin de prendre part à cette démarche citoyenne et d’affirmer concrètement leur engagement.

Les signatures recueillies seront rendues publiques, dans un souci de transparence et de responsabilité envers les familles concernées.

Parce qu’un enfant invisible est un enfant dont les droits ne sont pas respectés, nous appelons la population, les institutions et les décideurs à se mobiliser pour que plus aucun enfant en situation de handicap ne soit laissé de côté à La Réunion.