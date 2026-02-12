Saint-Denis : un homme tué de plusieurs coups de couteau, son beau-fils interpellé

(Actualisé) Une violente rixe a éclaté ce jeudi après-midi, dans la résidence "Les Mimosas" située rue Nantier Didier, à Saint-Denis. Selon nos informations, les faits se sont produits dans un contexte de différend familial. Au cours de l’altercation, un homme a reçu plusieurs dizaines de coups de couteau. Il n’a pas survécu à ses blessures. Suspecté d’être l’auteur de ce déchaînement de violence, le beau-fils de la victime, âgé d'environ 17 ans, a été interpellé et placé en garde à vue (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon nos informations, après avoir été poignardé dans un appartement situé au 4ème étage, la victime a tenté de s'échapper par les escaliers mais a chuté sur le palier du 3ème étage.

Malgré le massage cardiaque prodigué par les voisins, l'homme a succombé à ses blessures.

Les circonstances exactes de ce drame restent inderteminées. Une enquête a été ouverte.

