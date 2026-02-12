L’ARS lance un programme de nutrition pour lutter contre le diabète et l’obésité à La Réunion

L’Agence régionale de santé (ARS) La Réunion a officiellement présenté, ce 12 février 2026, le Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète et l’Obésité (PRNDO) 2025-2028, lors d’un séminaire réunissant près de 200 participants. Ce nouveau plan stratégique, élaboré avec 13 partenaires institutionnels, vise à intensifier la prévention et à améliorer les parcours de soins face à deux enjeux majeurs de santé publique dans l’île : le diabète et l’obésité. (Photos ARS)

À La Réunion, le diabète touche 13,6 % des personnes âgées entre 18 et 85 ans, soit une prévalence deux fois supérieure à celle observée dans l’Hexagone. Selon l'ARS, l’âge moyen du diagnostic est de 48 ans, traduisant une apparition plus précoce de la maladie sur le territoire .

Par ailleurs, l’obésité concerne près d’un adulte sur cinq et un adolescent sur dix. Ces pathologies entraînent des complications graves : maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, amputations ou encore certains cancers.

Face à ces constats, l’amélioration de la santé nutritionnelle constitue une priorité du Projet Régional de Santé (PRS) 2023-2033.

- Dans la continuité du Programme Réunionnais Nutrition Diabète -

Le PRNDO s’inscrit dans la continuité du Programme Réunionnais Nutrition Diabète (PRND) 2020-2024, qui avait permis de structurer des actions majeures comme l’Opération "Dépist Out Diabète", la promotion de l’activité physique et l’amélioration des parcours de soins.

"Les indicateurs régionaux montrent que le diabète demeure un enjeu de santé publique majeur, auquel s’ajoute désormais la problématique croissante de l’obésité", explique l'ARS. Le nouveau programme élargit donc son champ d’action à cette problématique, avec des objectifs renforcés et une gouvernance élargie .

- Huit objectifs stratégiques -

Le PRNDO 2025-2028 s’articule autour de huit grands objectifs :

• Agir sur les déterminants de la santé nutritionnelle des Réunionnais,

• Structurer les parcours pédiatriques du diabète de type 1 et 2,

• Structurer le parcours pédiatrique de l’obésité,

• Structurer et améliorer le parcours de prise en charge de l’obésité chez l’adulte,

• Structurer et améliorer le parcours de prise en charge du prédiabète et du diabète de type 2 chez l’adulte et la prise en charge des complications,

• Animer la dynamique régionale de l’observation et de la recherche sur les thématiques de la santé nutritionnelle,

• Déployer une stratégie de communication permettant de promouvoir les repères du PNNS et les actions du PRNDO,

• Développer une démarche de suivi et d’évaluation du programme.

- Une mobilisation collective -

Treize partenaires ont signé une convention pour mettre en œuvre le programme aux côtés de l’ARS : Académie de La Réunion, Daaf, Drajes, Deets, Région, Département, Association des maires, Université, Caf, CGSS, Mutualité de La Réunion et France Assos Santé. Le suivi de mise en oeuvre est confié à un comité de pilotage, huit comités techniques thématiques et un comité d’experts.

