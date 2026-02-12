Saint-Denis : suspecté de viol et d’agression sur une sans-abri, un homme interpellé

Ce mardi 10 février 2026, un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Identifié par les enquêteurs de la Brigade Criminelle, suite à des investigations, il est soupçonné d'avoir frappé et violé une femme, sans abri, dans la nuit du 29 novembre 2025, à Saint-Denis. (Photo sly/www.imazpress.com)

Les faits se seraient produits alors que la victime dormait sur un banc, derrière la piscine du Butor.

L'homme interpellé sera prochainement conduit devant le Procureur de la République.

