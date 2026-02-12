Saint-Leu : au lycée de Stella, les élèves se mobilisent pour de meilleures conditions de travail

Ce jeudi 12 février 2026, les élèves de terminale du lycée de Stella à Saint-Leu sont mobilisés depuis 7h30 ce matin devant leur établissement. Au cœur de leurs revendications : la chaleur, les dysfonctionnements des brasseurs d'air dans certaines salles et la gestion de la pause du midi. Ils dénoncent aussi un manque de communication avec la direction du lycée et demandent à ce que le rectorat et la Région Réunion engagent une grande réflexion sur le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des lycées de l'île. De son côté, la direction de l'établissement assure être à l'écoute des problématiques soulevées par les élèves. (Photos : ee/www.imazpress.com)

"Obligés de faire des pancartes pour être écoutés", c’est ce qu’on peut lire sur le morceau de carton que tient une lycéenne devant son établissement, à Stella dans les hauts de Saint-Leu.

Après avoir partagé à plusieurs reprises la longue liste de leurs doléances avec les proviseurs successifs de leur lycée, les élèves estiment ne pas être entendus par la direction.

- 1040 élèves fréquentent le lycée de Stella pour une capacité d'accueil de 800 élèves -

Ce qui ne va pas selon eux : la chaleur dans certaines salles à cause de brasseurs d’air inopérants.

Kélian Peynot est représentant des élèves au conseil d’administration du lycée, selon lui l'une des premières problématiques, c’est le manque de communication et d’écoute de la part de l’équipe de direction.

Il nous explique : "Le vrai problème, c'est que les élèves, ils en ont marre qu'on leur mette des promesses en l'air. Je vais vous donner un exemple, l'année dernière il y a eu une grève pour les ventilations qui, depuis des années et des années, ne fonctionnent pas bien." Ecoutez.

Kélian Peynot, qui parle au noms de ses camarades, ajoute : "On est en sur-effectif d'élèves, sous-effectif de salles, on travaille le samedi matin en première et en seconde. Le samedi matin, vous commencez un lundi à 7 h, vous finissez le samedi à 11 h 30, vous avez une matinée de repos, mentalement c'est trop pour les élèves."

- 10 minutes pour manger le midi -

Autre point de crispation : la pause méridienne. Le temps de déjeuner à la cantine a été raccourci à cause d’une augmentation du nombre d’élèves qui restent manger au lycée le midi. C’est une conséquence de la diminution des tarifs : avec la cantine à 1 euro mise en place par la Région Réunion, le nombre de demi-pensionnaires a doublé.

La restauration scolaire doit alors absorber 300 élèves de plus sur une pause qui doit durer une heure trente, le tout dans les mêmes locaux et avec le même personnel. Certains élèves ont donc parfois seulement 10 minutes pour manger.

Face à ce constat, la direction du lycée dit avoir entamé des réflexions pour aménager au mieux la pause méridienne et ne pas épuiser le personnel de restauration qui s’adapte pour répondre aux nouveaux besoins.

"Nous sommes encore en concertation sur le sujet de la cantine et la mise en œuvre des changements dès le mois d'août prochain. Mais nous sommes aussi limités par des contraintes structurelles, fonctionnelles, organisationnelles et de personnel." explique la direction du lycée.

- "On a jamais été aussi proches des élèves" -

La direction ne semble pas remettre en cause les revendications de ses élèves, elle explique avoir des échanges, de façon régulière, avec ceux qui font partie de la vie du lycée.

Le proviseur nous explique : "On a pris la direction en août dernier. Tous les mois, on a pris l’habitude de rencontrer les élèves du CVL, conseil de vie lycéenne. Nous n’avons jamais autant communiqué avec les élèves. On a jamais été aussi proches des élèves."

"On a pris des notes des demandes et on a agi. La semaine dernière encore, on s'est réunis dans le cadre de la dotation globale d'équipement, pour encore engager plus de 140 000 € pour les marmailles."

Le proviseur regrette la dégradation répétée des toilettes de l’établissement.

"Tout à l'heure, par exemple, des élèves ont quitté l'extérieur, sont venus à l'intérieur pour dégonder une porte et y mettre de la peinture. On a déjà mis plus de 10 000 € de frais pour réparer les toilettes, c’est une obligation de notre part. Donc constamment, les toilettes sont réparées, et systématiquement, donc, dégradées par une minorité d'élèves."

Le proviseur du lycée de Stella ajoute : "Soit je continue à mettre de l'argent, on va dire, en fonds perdus pour réparer des dégradations, soit je fais des acquisitions, de matériel scolaire par exemple, ou de voiles d’ombrage pour la cour pour leur faciliter la vie."

À quelques mois du Bac, la vie du lycée continue : "De notre côté, nous continuons notre devoir d’éducateur, on est pas contre eux, on est avec eux. À cette période de l'année, beaucoup d’élèves ont besoin de nous pour les aider à boucler leur dossier. Les élèves qui manifestent ne sont pas concernés par ces problématiques."

ee/www.imazpress.com/[email protected]