Taxis : pour 2026, le prix de la course-type passe à 15,12 euros à La Réunion

Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 24 décembre 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2026, les tarifs applicables dans chaque département font l’objet d’une révision annuelle par arrêté préfectoral. À La Réunion - et après consultation des organisations professionnelles - la course-type, définie réglementairement, s’établit ainsi à 15,12 euros en 2026, contre 14,91 euros en 2025 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Pour 2026, la revalorisation maximale autorisée pour la course-type est fixé à + 1,38 %.

"Cette évolution vise à tenir compte de l’augmentation des charges supportées par les professionnels, tout en garantissant la protection du pouvoir d’achat des usagers", précise la préfecture.

- Taxis, les nouveaux tarifs applicables à La Réunion -

Ainsi, pour l’année 2026, les tarifs maxima des courses de taxi à La Réunion sont fixés comme suit :

- Prise en charge : 3,85 €

- Tarif kilométrique A : 1,27 € / km

- Tarif horaire : 23,80 € / h

Les taximètres mis à jour pour l’année 2026 devront afficher la lettre "L" de couleur verte, permettant aux usagers d’identifier immédiatement l’application des tarifs en vigueur.

- Qu'est-ce que la tarification kilométrique ? -

La tarification au kilomètre parcouru dépend :

- De la période de circulation (jour, nuit, dimanche, jour férié) ;

- Du type de trajet effectué (aller-retour avec le passager ou retour à vide).

Montant minimum et suppléments

Un montant minimum de perception est fixé à 8 euros.

Les seuls suppléments autorisés sont les suivants :

- prise en charge de passagers supplémentaires à partir du 5ème passager ;

- prise en charge de bagage, au-delà de 3 valises par passager, ou nécessitant l’utilisation d’un équipement extérieur.

Aucun autre supplément ne peut être appliqué.

- Questions fréquentes -

Le chauffeur peut-il refuser une course ?

Oui, uniquement pour des motifs légitimes prévus par la réglementation (véhicule déjà réservé, transport d’un animal risquant de dégrader le véhicule, sauf chien d’assistance ou chien guide).

Un refus injustifié est passible de sanctions.

Peut-on vous facturer un supplément lors de la réservation d’un taxi ?

Non. A La Réunion, aucun frais ne peut être appliqué lors de la réservation préalable d’un taxi. Le prix de la course est calculé uniquement à partir de la prise en charge du client. Ainsi, lorsque le client monte à bord du véhicule, le compteur doit seulement indiquer le montant de la prise en charge (3,85 euros).Le chauffeur peut-il refuser le paiement par carte bancaire ?

Non. Le paiement par carte bancaire est obligatoirement accepté, quel que soit le montant de la course. Chaque taxi doit disposer d’un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement.

Comment s’assurer que le bon tarif est appliqué ?

Le taximètre, qui calcule automatiquement le prix de la course, doit être enclenché dès la prise en charge, visible et lisible pendant toute la course.

Un affichage obligatoire est également prévu dans le véhicule et doit notamment indiquer :

- les tarifs horaire et kilométrique,

- le montant de la prise en charge,

- le montant et les conditions d’application des suppléments.

Une imprimante, connectée au taximètre permet l'édition d’une note informant le client du prix total à payer. En cas de changement de tarif lié à l’horaire, le chauffeur doit l’annoncer à voix haute avant d’effectuer la manipulation sur le taximètre.

- Que faire en cas de désaccord sur le prix de la course ? -

En cas de litige, le client est invité à :

- Demander l’impression de sa note,

- Relever le numéro du taxi,

- Signaler les faits aux services de la DEETS à l’adresse suivante : 12 lotissement Lemerle, Rue bois de Nèfles, 97400 Saint-Denis / [email protected]