BMW rappelle des centaines de milliers de voitures pour un risque d’incendie

BMW a annoncé, ce mercredi 11 février 2026, le rappel de plusieurs centaines de milliers de véhicules dans le monde en raison d’un risque potentiel d’incendie. L’information, révélée par le magazine spécialisé Kfz-Betrieb, a été confirmée à l’AFP par une porte-parole du constructeur allemand.

"Des contrôles de produits et des réclamations de clients ont montré que, sur les véhicules identifiés, le démarreur du moteur pouvait devenir défectueux", a indiqué le groupe dans un communiqué transmis à l’AFP, précisant que cela pouvait entraîner "dans le pire des cas un incendie du véhicule".

Ce rappel concerne les véhicules de la série 2 Coupé, différentes variantes des séries 3, 4 et 5, la série 6 Gran Turismo, la série 7, les X4, X5, X6 et Z4. Les véhicules en question ont été construits entre juillet 2020 et juillet 2022.

Les détails des rappels sont disponibles sur le site de BMW.

- 575.000 véhicules seraient concernés dans le monde -

Selon Kfz-Betrieb, 575.000 véhicules seraient concernés dans le monde, un chiffre que la porte-parole n’a pas confirmé, évoquant simplement un volume "à six chiffres".

BMW explique avoir constaté une "usure" d’un composant du démarreur "après un nombre élevé de démarrages", susceptible d’empêcher le lancement correct du moteur. Dans certains cas, cela peut aller jusqu’à un "court-circuit" et provoquer "une surchauffe locale au niveau du démarreur" qui "dans le pire des cas peut entraîner un incendie du véhicule".

Le constructeur recommande de ne pas laisser le véhicule sans surveillance après le démarrage du moteur. "Sur tous les véhicules potentiellement concernés, le démarreur doit être remplacé", précise BMW, ajoutant que la batterie devra être changée sur certains modèles "afin de l’adapter au nouveau démarreur".

Fin 2024, le groupe avait déjà rappelé 1,5 million de véhicules pour un système de freinage défectueux, ce qui l’avait conduit à abaisser ses objectifs annuels. La porte-parole a assuré à l’AFP que le rappel actuel aura peu, voire pas de conséquences sur les résultats du groupe

AFP