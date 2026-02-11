À la une de ce jeudi : 31 morts à Madagascar, procès de François Caillé, Céline Sitouze à Sainte-Marie, intoxication alimentaire, or olympique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 12 février 2026 : - Cyclone à Madagascar : plus de 30 morts, Tamatave, la deuxième ville du pays "détruite à 80%" - Corruption supposée : six ans ferme requis contre David Vital, un an ferme contre François Caillé - Municipales : à Sainte-Marie, Céline Sitouze parle éducation et sécurité avec les habitants - Saint-Joseph : 16 personnes victimes d'une intoxication alimentaire dans un restaurant, 9 encore hospitalisées - JO : Cizeron et Fournier Beaudry hypnotisent Milan et s'offrent l'or olympique - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : entre éclaircies et nuages des hauts (Photo www.imazpress.com)

Au moins 31 personnes sont mortes à Madagascar lors du passage du cyclone Gezani ayant frappé de plein fouet mardi 10 février 2026 au soir, la deuxième ville du pays, Tamatave, ont annoncé mercredi les autorités malgaches dans un nouveau bilan à la hausse.

Le procès de François Caillé, David Vital et leurs co-mis en cause s'est terminé ce mercredi 11 février 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dans cette affaire de faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs, la procureure a réclamé de la prison ferme contre François Caillé et David Vital. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe de leurs clients au motif qu'ils n'avaient pas "d'intention délictuelle". Le tribunal rendra sa décision le mardi 10 avril

Dans la commune de Sainte-Marie, sept candidats se sont officiellement déclarés pour les élections municipales de 2026. Sur les réseaux, devant les écoles ou dans les rues de la commune, la campagne bat son plein pour la candidate divers gauche (DG) de La Réunion Citoyenne, également vice-président de Région - délégué à l'éducation -, Céline Sitouze. Les élections municipales et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars 2026 à La Réunion

Ce dimanche 8 février 2026, c'est lors d'un repas de famille dans un restaurant de Saint-Joseph, que 16 des 20 convives ont présenté des symptômes d'une intoxication alimentaire. D'après les informations de l'Agence régionale de santé (ARS), ce mercredi 11 février, 9 personnes, dont des enfants, sont encore hospitalisées. Les clients qui célébraient un anniversaire auraient consommé du shop suey de poulet. Une enquête est en cours (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ils l'ont fait! Alors qu'ils patinent ensemble depuis tout juste un an, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont réussi le défi fou de remporter l'or olympique en danse sur glace aux Jeux de Milan Cortina, à l'issue d'une performance magnétique mercredi.

Matante Rosina a regardé la lune avant de se coucher, et pour ce jeudi 12 février 2026, elle ne voit pas de grand bouleversement. La matinée s’annonce lumineuse sur l’ensemble de l’île, avec de belles éclaircies pour bien commencer la journée. Dans l’après-midi, les nuages prennent leurs habitudes dans l’intérieur, couvrant les Hauts sans masquer les plus grands sommets, qui restent bien dégagés. Le vent d’Est continue de perdre de la vigueur, avec des rafales autour de 40 km/h sur les côtes Nord et Sud. En mer, la boule de cristal de Matante Rosina s'agite un peu plus fort : une houle de Sud-Sud-Ouest proche de 2 mètres rend la mer agitée, surtout au déferlement. Rien d’inquiétant, mais Matante Rosina conseille quand même la prudence aux marins et aux pêcheurs.